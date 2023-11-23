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Президент Казахстана прибыл с визитом в Беларусь

Президент Казахстана прибыл с визитом в Беларусь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск. Об этом сообщаетБЕЛТА.

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