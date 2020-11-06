Президент: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт

Говоря об истории метрополитена, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время ему пришлось принимать принципиальное решение о том, продолжать ли развитие этого вида транспорта. "Была идея в середине 90-х, после распада Союза, когда было тяжело, прекратить в Минске существование метрополитена", сказал Президент. Однако, несмотря на трудности, удалось достроить новые станции второй ветки. "И тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, и основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем", обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что решение было обусловлено прежде всего желанием сохранить отечественную школу строительства метро. "Ведь немного городов в мире и тогда, и сейчас занимаются строительством метро. И мне стало жалко. Если мы прекратим, не будет этой великой школы. А это сопоставимо с космосом, только под землей, это высший уровень строительства, здесь инновации, новейшие технологии и отсюда строители там, наверху, на земле черпают современные методы строительства", объяснил глава государства. В 2012 году, по его словам, было принято решение о строительстве третьей линии метро.

