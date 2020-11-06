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Президент: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт
Минск надо постепенно переводить на электротранспорт. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая станции третьей линии Минского метрополитена.
По словам Александра Лукашенко, особое внимание важно уделить трамвайному движению, сделать его максимально бесшумным. Электроэнергии на совершенствование инфраструктуры будет предостаточно. Первый энергоблок Белорусской атомной станции уже включен в объединенную энергосистему страны. Затронул президент и тему поддержки населения. В частности, Александр Лукашенко отметил, что подписал указ о повышении пенсий.
Новая линия соединит южные и северные районы столицы
Всего на третьей линии планируется 14 остановочных пунктов: из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города. Это сделает комфортнее дорожный трафик в столицы. Сперва заработают четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Александр Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где построят “умный город”. А в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей. Там лучше осваивать наземное метро.
Президент о своей мечте: начать строительство четвертой линии
Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше к новым целям, обозначил планы на перспективу глава государства.
"Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена - кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".
А. Лукашенко: Абсолютное большинство белорусов трудолюбивые и порядочные
Президенту доложили, как велось строительство новой ветки. Специально для этого закупили механизированный комплекс "Алеся". Благодаря ему темпы проходки по туннелю увеличились в 5 раз. Отдельно глава государства отметил безопасность третьей линии (станции оснащены защитными ограждениями из прозрачного стекла), и эстетику оформления - во внешний облик заложен глубокий смысл. Особо интересовала президента обстановка в коллективе. Александр Лукашенко убежден, абсолютное большинство белорусов - трудолюбивые и порядочные, как и те, кто строил эти новые станции. К слову, в этот процесс было вовлечено более 3 000 человек.
Президент о том, как сохранили отечественную школу строительства метро
Говоря об истории метрополитена, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время ему пришлось принимать принципиальное решение о том, продолжать ли развитие этого вида транспорта. "Была идея в середине 90-х, после распада Союза, когда было тяжело, прекратить в Минске существование метрополитена", сказал Президент. Однако, несмотря на трудности, удалось достроить новые станции второй ветки. "И тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, и основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем", обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что решение было обусловлено прежде всего желанием сохранить отечественную школу строительства метро. "Ведь немного городов в мире и тогда, и сейчас занимаются строительством метро. И мне стало жалко. Если мы прекратим, не будет этой великой школы. А это сопоставимо с космосом, только под землей, это высший уровень строительства, здесь инновации, новейшие технологии и отсюда строители там, наверху, на земле черпают современные методы строительства", объяснил глава государства. В 2012 году, по его словам, было принято решение о строительстве третьей линии метро.
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