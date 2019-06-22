В эти дни в Минске много зарубежных ВИП-гостей и высших должностных лиц из других стран. Президент Молдовы сегодня посетил "Чижовка-Арену", где проходят соревнования по дзюдо. На трибуне Игорь Додон поддерживал своих атлетов. С утра молдавский лидер дал эксклюзивное интервью Агентству теленовостей. По словам Игоря Додона, церемония открытия не оставила равнодушным никого на континенте и произвела яркое впечатление на зрителей. Президент Молдовы впервые присутствовал на подобного рода форуме. По его мнению, Беларусь на хорошем уровне подготовилась к проведению спортивного праздника. По оценке Игоря Додона, II Европейские игры с точки зрения имиджа Беларуси за рубежом - это большая и эффективная инвестиция.