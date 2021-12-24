3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент пожелал молодежи быть достойным поколением: За вами Беларусь, это ваш щит
Под занавес уходящего года официальный и строгий Дворец Независимости сказочно преобразился. Здесь проходит новогодний бал.
Красивой традиции суверенной Беларуси, которую лично поддерживает глава государства, уже 4 года. В едином танце закружились самые талантливые студенты и старшеклассники со всей страны. Именно этих молодых людей - ярких, уверенных в себе - Александр Лукашенко назовет главным украшением праздника. Бал - это настоящий подарок, который они заслужили своими успехами в учебе, творчестве, спорте (не без помощи и поддержки, конечно, родителей и педагогов). "Быть достойным поколением" - напутствие от Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужное время, в тяжелые времена этот щит защитит вас. Вам я желаю на этом пути оставить яркий созидательный след в истории своей страны. Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Я очень часто говорю, что у нас немало традиций. И я всегда старался, чтобы эти традиции были. Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны. Поэтому будьте в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Помните, в ваших руках судьба нашей родной Беларуси, вашей Беларуси".
Гости попали в великолепную атмосферу дворцовых балов и смогли ощутить себя героями светского раута. По традиции открыли бал дебютанты - звучит полонез в сопровождении Президентского оркестра. Обязательная часть программы - вальс. Александр Лукашенко присоединится к танцующим.
Национальные бальные традиции во Дворце Независимости
На паркет вышли более 300 человек. Это событие для всех его участников точно оставит после себя шлейф приятных воспоминаний.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все