Президент пожелал молодежи быть достойным поколением: За вами Беларусь, это ваш щит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужное время, в тяжелые времена этот щит защитит вас. Вам я желаю на этом пути оставить яркий созидательный след в истории своей страны. Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Я очень часто говорю, что у нас немало традиций. И я всегда старался, чтобы эти традиции были. Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны. Поэтому будьте в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Помните, в ваших руках судьба нашей родной Беларуси, вашей Беларуси".