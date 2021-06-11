Президент: Мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране

Вопросы правового регулирования сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Это темы, которые так или иначе касаются каждого из нас. Обновления требует Гражданский кодекс. Корректировки назрели исходя из запроса времени. Предполагается, что новшества коснутся многих сфер, в том числе трудовой и банковской. Пришло время также пересмотреть институт административных процедур. Их перечень существенно сократят и переведут на единую электронную платформу.

Просто, удобно, а какая экономия времени. Будет возможность получить всю подробную информацию о той или иной процедуре онлайн и сразу подать заявку по принципу "одного окна". Многим такое новшество понравится еще и потому, что будет исключен контакт предпринимателей и чиновников (т.е. значительно снизятся коррупционные риски).

Есть еще несколько принципиальных моментов, которые требует глава государства от авторов всех этих новелл - полная информационная доступность и дебюрократизация всех процессов. О предлагаемых новациях белорусского законодательства Илона Красутская.



В последние годы в Беларуси последовательно совершенствовали законодательство. В марте вступили в силу поправки в Административный кодекс. Затем обновили Трудовой. Изменения коснулись уголовных. Такой правовой ответ на попытки дестабилизации в нашей стране. Но и целенаправленная работа по пресечению противоправной деятельности - практика мировая. До недавнего времени эксперты оценивали наши законы как слишком мягкие по сравнению со странами Европы и США. Следующий этап - изменения в Гражданский кодекс. Все это тоже не с наскока, предварительная работа велась несколько лет.



В Беларуси планируют изменить Гражданский кодекс



Возможные новации обсуждали сегодня на совещании у Президента. Среди участников все знакомые лица - авторы последних законодательных новелл. Президент сходу предупредит: правовые корректировки не должны создавать лишних проблем и угроз. Многие новации, которые мы только планируем внедрить у себя, уже работают в других государствах, в частности, у партнеров по ЕАЭС. Учитывая, что мы строим общее экономическое пространство, логично синхронизировать гражданское законодательство.











В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур

Еще один вопрос - совершенствование института административных процедур. От того как они регулируются, зависит многое. Во-первых, сроки. Излишняя волокита - это всегда время и нервы людей. Инвестиционная привлекательность страны, наполнение бюджета и развитие экономики в целом - все это тоже взаимосвязано. Новый проект указа, который предполагает многоуровневую систему регулирования, подготовлен.

Нынешний список административный процедур существенно сократят и переведут на электронную платформу. Цифровизация, конечно, упрощает многие моменты, но все-таки бывают случаи, когда система может дать сбой.



В последнее время действительно было много сделано в плане упрощения законодательства. 8 декрет для ПВТ, преференции бизнесу. Но не все остались благодарны за эти бонусы.



Корректировка Гражданского кодекса: что изменится для предприятий и граждан

Что предлагают изменить в Гражданском кодексе? Некоторые юрлица смогут работать на основании утвержденного правительством типового устава. Сейчас же при регистрации необходимо разработать собственный. Изменения коснутся сделок, которые заключают с несовершеннолетними. В этом случае достаточно будет одного законного представителя. Молодые люди от 14 до 18 смогут стать участниками мелкой бытовой сделки при условии, если она не превысит три базовые. А вот коммерческая деятельность в стране иностранных организаций впредь сможет вестись только при условии создания филиала. Про предпринимательскую деятельность представительств можно будет забыть. И еще одно новшество особенно оценят те, кто не любит афишировать личные данные в Сети.





Интересная новелла - статья о дополнительной охране изображения гражданина. Т.е. фотографии граждан не могут распространяться без их согласия, за исключением определенных случаев, к примеру, если фото сделано в общественном месте. Общий дух новаций - осовременить действующее законодательство под те экономические, общественные отношения, которые сложились в обществе. Многие изменения направлены на упрощение порядка организации, ведения бизнеса, на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение двойного толкования

Предложенные корректировки для Гражданского кодекса глава государства сегодня одобрил, как и новый проект указа по совершенствованию административных процедур. Кстати, тестовая версия реестра уже создана, скоро презентация. Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси



Президент поручил кардинально пересмотреть перечень административных процедур, сократить их. Над этой задачей будем работать в кратчайшие сроки. Президент обратил особое внимание, что к данной работе необходимо привлекать не только чиновников, но и бизнес-сообщество, парламентариев. Эту работу будем делать с предпринимателями, бизнес-союзами, чтобы максимально сократить административное давление на предприятия. Речь идет не только о частном секторе, но обо всех предприятиях, в том числе и государственных. Александр Червяков, министр экономики Беларуси











Поручение Совету Республики: Проводить финальную экспертную оценку законодательных актов

Прозвучало сегодня от Президента и поручение Совету Республики - организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед тем, как они окажутся на столе у главы государства.



Впереди у обновленного Гражданского кодекса и системы регулирования административных процедур несколько фильтров: Палата представителей и Совет Республики должны доработать эти документы в комплексе. В целом же глава государства новые подходы одобрил.

