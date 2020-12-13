3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент на этой неделе утвердил план применения региональной группировки войск Беларуси и России
Это механизм стратегического сдерживания - в первую очередь и, при необходимости, отражения крупномасштабной агрессии, направленной против Союзного государства. Да, наша страна вот уже четверть века проводит миролюбивую политику. А военные вопросы - дело исключительно оборонное. Однако, как говорится, порох лучше держать сухим.
С учетом ситуации на западных границах и в мире, появилась необходимость актуализировать имеющийся план. Разработкой документа занимались генеральные штабы России и Беларуси - с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки на внешнем контуре. В переработанном плане уточнен, в том числе, боевой состав и вооружение. Аналогичная работа по обновлению документа идет и в Москве. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Стратегический документ далее вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело