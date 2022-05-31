Президент наградил сотрудников КГБ и поделился подробностями спецоперации по освобождению белорусских граждан

Глава государства наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины. Александр Лукашенко озвучил детали освобождения белорусских граждан (в основном дальнобойщиков), которые насильно удерживались после начала боевых действий. Представители спецслужбы за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм были награждены медалью "За отличие в воинской службе".

У нас сегодня необычный формат, хотя вы заслуживаете, наверное, самых добрых слов и самых ярких позиций в средствах массовой информации. Но не я ж выбирал жизнь для вас и ваши предпочтения. Вы выбрали такую жизнь, такую службу. Я вам очень благодарен за это. Это настоящая мужская служба. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент с сожалением отметил, что двум белорусам, которые фактически оказались в плену, так и не посчастливилось вернуться домой. Еще до начала операции белорусских спецслужб они были убиты украинцами.

"Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случились, - сказал он. - Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок".





С территории Украины спецслужбы вернули порядка 70 человек

Всего необходимо было освободить около 70 человек. По словам госсекретаря, операция была четко спланирована, и сотрудники КГБ проявили настоящий героизм, выполнили все задачи с честью и достоинством.

Уникальность этой операции в том, что они были готовы, конечно, применять оружие, но операция была проведена настолько профессионально, что они не сделали ни одного выстрела и вывезли наших граждан с территории чужой страны. Вернули этих людей семьям. Наверное, многие и не надеялись их увидеть дома. Ряд граждан, к сожалению, погибли. Наши сотрудники вывезли только их тела. Это тоже уникальная операция по доставке тел на родину. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

31 мая - специальный репортаж об освобождении белорусов