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Президент назначил и согласовал ряд кандидатур на важнейшие государственные должности
Министры, руководители ключевых предприятий и учебных заведений. Президент назначил и согласовал ряд кандидатур на важнейшие государственные должности.
Сегодня закрыты вакансии сразу двух министров - транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Ведомства возглавят первые заместители Алексей Ляхнович и Геннадий Трубило соответственно. Что касается Минсельхозпрода - интрига сохраняется. Сегодня Александр Лукашенко официально назначил своим помощником лишь экс-министра. Игорь Брыло уезжает инспектором по Витебской области. Что касается новых руководителей министерств, Президент четко обозначил задачи для каждого с учетом реалий внутри страны и на внешнем контуре.
"Я жду от министерства, во-первых, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем речь. И, во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно", - отметил Президент.
Почему меня беспокоит это министерство? Во всех обращениях людей вопрос номер один - это ЖКХ. Вы должны привносить новинки в эту систему, жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. Хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Но, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома. Да, крышу многоэтажки мы поправим. Надо четко распределить здесь обязанности. И министерство должно подключиться. И общее руководство. Что касается Министерства транспорта и коммуникаций. Вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов, и во взаимоотношении с нашими главными партнерами. Много вопросов. Мы с Президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я Головченко после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело - работать. И как Президент России мне сказал, что ваш контрпартнер - очень способный, талантливый человек. Может работать. Это действительно так, надо договариваться. Потому что логистика усложнилась. И тарифы, допустим, на наши товары - вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не ушли в убыток. Ну и также другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людей. Всем этим надо будет заниматься.
Заметные кадровые перестановки в реальном секторе экономики. Новый руководитель на предприятии "Светлогорск-Химволокно". Им стал Виталий Осипенко (до сегодняшнего дня первый замдиректора Гомельского химзавода). С должности зама новополоцкого "Полимира" в кресло руководителя одного из крупнейших нефтепереработчиков страны "Нафтана" садится Олег Жебин. Предприятие АГАТ отныне возглавит Алексей Бевзюк (в прошлом - первый заместитель). Новый глава у Оршанского льнокомбината Олег Буянов отныне будет развивать экономику крупнейшего производителя льняных тканей в странах СНГ и Европы. Эффективная работа предприятий на внутреннем рынке и на внешних - основные слагаемые успеха.
"Олег Алексеевич, вы сталкивались когда-нибудь с работой Оршанского льнокомбината?" - поинтересовался белорусский лидер.
Глава государства получил утвердительный ответ: "Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе предприятие работает довольно эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь это перекосы в коммерческой деятельности. Связаны большие остатки. Есть проблемы с экспортом. Потому что пока не удалось компенсировать те поставки, которые были в Европу", - рассказал новый генеральный директор.
По словам нового руководителя, необходимо работать над сырьевой базой предприятия, потому что это самое важное на сегодняшний день - фундамент, позволяющий развиваться. На повестке дня также вопросы углубленной переработки сырья.
"Это три основные задачи, которые я вижу, которые надо будет решать предприятию. И двигаться вперед", - резюмировал Олег Буянов.
"Короче, из короткого волокна порох вы сделаете", - сделал вывод Александр Лукашенко.
"Да, товарищ Президент", - ответил Олег Буянов.
Здесь стоит пояснить, что порох изо льна действительно может изготавливаться, и, как утверждают специалисты, вещество в таком случае имеет энергетику больше, нежели при использовании традиционного хлопкового сырья.
Президент пояснил, что имел в виду, говоря про порох. Речь в целом о том, чтобы расширять линейку выпускаемой продукции на основе льняного сырья. "Я намекаю на то, что надо расширять эту линейку. Не просто традиционно эти веревки, мешки и ткани (изготавливать. - Прим.). Надо посмотреть и шире - то, что на рынке сегодня востребовано", - сказал он.
Президент также сменил руководство Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Брестского госуниверситета имени Пушкина. От нового ректора Юрия Голубева Александр Лукашенко требует активнее включаться в воспитательную работу студентов. Серьезный спрос Президент обещает и с нового главы отечественной киноиндустрии Юрия Алексея. Стране нужны новые фильмы. Их идеологическую роль также нельзя недооценивать.
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