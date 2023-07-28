Президент назначил и согласовал ряд кандидатур на важнейшие государственные должности

Почему меня беспокоит это министерство? Во всех обращениях людей вопрос номер один - это ЖКХ. Вы должны привносить новинки в эту систему, жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. Хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Но, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома. Да, крышу многоэтажки мы поправим. Надо четко распределить здесь обязанности. И министерство должно подключиться. И общее руководство. Что касается Министерства транспорта и коммуникаций. Вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов, и во взаимоотношении с нашими главными партнерами. Много вопросов. Мы с Президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я Головченко после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело - работать. И как Президент России мне сказал, что ваш контрпартнер - очень способный, талантливый человек. Может работать. Это действительно так, надо договариваться. Потому что логистика усложнилась. И тарифы, допустим, на наши товары - вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не ушли в убыток. Ну и также другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людей. Всем этим надо будет заниматься.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

