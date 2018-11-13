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Президент назначил Кирилла Добрего заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии страны
Кадровый вторник получился действительно богатым на новые имена. Сегодня же Президент назначил заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии страны. Им стал бывший декан энергетического факультета БНТУ Кирилл Добрего. Первым заместителем министра культуры стала Наталья Карчевская. Заместитель главы в этом же министерстве - теперь Сергей Шереметьев. Новые лица в той же иерархии и в лесном хозяйстве страны. Первый замминистра - Валентин Шатравко, заместитель министра - Владимир Креч. В главном финансовом ведомстве второй по статусу пост теперь занимает Юрий Селиверстов. Заместитель министра финансов с этого дня - Андрей Белковец. Вакантную должность первого заместителя министра экономики занял Александр Червяков. Портфель заместителя - у Дмитрия Ярошевича. Сергей Реентович переходит на работу в столицу в качестве заместителя министра энергетики. До этого он занимал высокую должность в руководстве "Витебскоблгаза". А вот бывший начальник управления внутренних дел гомельского региона Александр Васильев - теперь член Гомельского облисполкома.
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