3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент назначил новых руководителей военного блока
Неопределенности не терпит и силовая составляющая государства. На неделе кадровая ротация в ней укрепила национальную безопасность. Именно так считают эксперты и называют решения Президента по госсекретарю Совбеза и руководству Минобороны ожидаемыми и вполне логичными.
Почему ожидаемы? После продвижения Станислава Зася по международной линии (с января он генсек ОДКБ) нужно было определяться, кто займет пост в белорусском Совбезе. Совершенствование национальной безопасности на этой должности по силам опытному армейскому генералу Андрею Равкову. Министр пошел на повышение и вполне понятно, что одним махом принято решение и по первому лицу в оборонном ведомстве - министерство отныне возглавляет Виктор Хренин.
Руководителем Генштаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович. Эти назначения укладываются в многолетнюю логику Президента: не ломать, а совершенствовать. Ставка на преемственность, на профессионалов своего дела и тех, кто пощупал эту службу изнутри.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
В мире
Все
В Кремле высказались о разрешение наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
Глава Абхазии заявил, что не допустит беззакония в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все