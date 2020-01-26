Президент назначил новых руководителей военного блока

Неопределенности не терпит и силовая составляющая государства. На неделе кадровая ротация в ней укрепила национальную безопасность. Именно так считают эксперты и называют решения Президента по госсекретарю Совбеза и руководству Минобороны ожидаемыми и вполне логичными.



Почему ожидаемы? После продвижения Станислава Зася по международной линии (с января он генсек ОДКБ) нужно было определяться, кто займет пост в белорусском Совбезе. Совершенствование национальной безопасности на этой должности по силам опытному армейскому генералу Андрею Равкову. Министр пошел на повышение и вполне понятно, что одним махом принято решение и по первому лицу в оборонном ведомстве - министерство отныне возглавляет Виктор Хренин.







Руководителем Генштаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович. Эти назначения укладываются в многолетнюю логику Президента: не ломать, а совершенствовать. Ставка на преемственность, на профессионалов своего дела и тех, кто пощупал эту службу изнутри.



