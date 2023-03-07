Президент о попытке теракта в Мачулищах: "Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники"

"Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете, - отметил глава государства. - К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности".

Мы вам показывали этот самолет, сказал Александр Лукашенко. "Как мне сообщили, он даже Президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло", - пояснил глава государства.