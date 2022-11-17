Президент о ПВТ: Фишка нашей независимости

Как будет развиваться Парк высоких технологий? Сегодня эту тему обсуждают у Президента.

Александр Лукашенко принял с докладом руководство ПВТ, а также замглавы Администрации и первого вице-премьера. Именно с подачи Президента в свое время взялись за развитие IT-сферы. Это позволило не только самому парку выйти на высокий международный уровень, выполнять любые задачи, но и нарастить в стране компетенции в сфере высоких технологий, что стало драйвером для промышленных гигантов, например. Однако приходится констатировать, что некоторые сотрудники парка показали себя не с лучшей стороны в 2020 году. IT-сообщество было вовлечено в навязанный нашим людям мятеж. Президент не мог не затронуть эту тему. Но призвал всех сконцентрироваться на перспективах развития ПВТ.

Александр Лукашенко высказал мнение, что отказываться от работы ПВТ, не поддерживать его было бы неправильно: "Хоть уже я и часто об этом говорю, мы имеем благодаря в том числе и работе парка на каждом предприятии свой "парк высоких технологий", начиная от Академии наук и заканчивая МАЗом, БелАЗом и другими предприятиями. Я сначала тоже не поверил, что на каждом предприятии у нас есть очень сильные айтишники, которые не просто на заокеанского дядю работают, а создают конечный продукт, или, как это мы боролись, за продуктовые компании и прочее. Вот они, пожалуйста, созданы. И когда мы проверили, к примеру, БелАЗ, там целый корпус четырехэтажный или пятиэтажный. Грубо говоря, сидят ребята, которые работают на БелАЗ, программное обеспечение создают и готовый продукт. То есть Парк высоких технологий сыграл здесь, я считаю, очень важную роль".

Молодые люди сегодня активно идут в IT-сферу. На это обратил внимание Президент Беларуси, заслушав доклад о развитии ПВТ. В частности, глава государства отметил, что благодаря ПВТ удалось подтолкнуть и сферу образования в плане подготовки высококвалифицированных IT-специалистов.

У меня уже беспокойство вызывает то, что у нас, наверное, чрезмерный перекос в IT-сфере и подготовке специалистов в данном плане. Но это вопрос регулируемый: не будет спроса - не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, готовятся люди, молодые люди хотят работать айтишниками. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, все-таки Парк высоких технологий - это была фишка независимости нашего молодого государства, он должен существовать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

За последние 5 лет наблюдается взрывной рост экономических показателей ПВТ.

Глава государства отметил неплохие результаты работы парка в нынешних условиях. "Я не ожидал. За три квартала - 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к $2 млрд. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала. Год - четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале", - отметил Александр Лукашенко.

Он также назвал отрадным тот факт, что те, "кто рванул за пределы страны" после введения санкций, начали возвращаться. "Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки", - констатировал глава государства.

В общем, работа кипит, да и многие релоканты возвращаются обратно. Позиция Президента - Парк высоких технологий должен работать на пользу стране.

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