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Президент о ценах: Контроль будет серьезным всю зиму
Контроль за ценами будет серьезный всю зиму. Это отметил Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район. Первая точка на маршруте - сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината. Как известно, крупные молокоперерабатывающие заводы страны успешно развивают собственную сырьевую базу. У этого предприятия есть и поля, и молочно-товарные фермы. На кукурузном поле речь шла о важности заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов, чтобы у покупателя была возможность выбора. Президенту доложили о завершающем этапе осенних полевых работ и наполнении стабилизационных фондов собранным урожаем.
Кстати, урожай кукурузы в этом году хороший. Были увеличены площади посева, возрастет, соответственно, и производство зерна на кормовые цели. Соберем не менее 1 300 000 тонн, заверяют аграрии. Благодаря реализации инвестпроектов по строительству кукурузокалибровочных заводов, в этом году более половины посевов кукурузы в стране высеяно отечественными гибридами.
Разговор сегодня продолжился на молочно-товарной ферме. Сельхозорганизации Минской области планируют построить в следующем году 17 молочно-товарных комплексов, мощностью не менее 800 голов дойного стада. Государство поддержит в рамках инвестиционной программы. Оборудование можно будет взять в лизинг. А строительно-монтажные работы на объектах сельхозорганизации выполнят за счет собственных средств.
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