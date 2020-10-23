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Президент с рабочей поездкой в Слуцком районе
Контроль за ценами будет серьезным всю зиму. Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Слуцком районе. Разговор о завершающем этапе работ на полях и наполнении стабилизационных фондов состоялся в филиале Слуцкого сыродельного комбината. Как известно, крупные молокоперерабатывающие заводы успешно развивают собственную сырьевую базу. У этого предприятия есть и поля, и молочно-товарные фермы, что позволяет контролировать качество продукции на всех этапах.
На кукурузном поле речь шла о качестве нового урожая. Аграрии страны планируют собрать не менее 1 300 000 тонн зерна кукурузы. В этом году более половины посевов - белорусские гибридные сорта. Что касается овощей, президент еще по прилете напомнил о важности заготовки достаточных объемов собственной продукции.
Разговор сегодня продолжился на молочно-товарной ферме. Сельхозорганизации Минской области планируют построить в следующем году 17 молочно-товарных комплексов, мощностью не менее 800 голов дойного стада. Государство поддержит в рамках инвестпрограммы.
И сегодня же президент ответил на вопросы журналистов. Ключевые темы - экономика, ситуация с COVID в стране, а также безопасность граждан на митингах. Подробности - в наших следующих выпусках.
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