3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент о востребованности собственного производства боеприпасов
Производство собственных боеприпасов - главная тема рабочей поездки Президента в Минскую область. Сегодня Александр Лукашенко посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса страны.
Но начал Президент разговор о сельском хозяйстве. По прилете глава государства поинтересовался у губернатора Минской области, как нынешняя погода влияет на урожай. Из-за жары и отсутствия осадков посевы подгорают - нужна выверенная стратегия. Президент лично озвучил краткий план действий для губернатора в этих непростых условиях.
- "Ну что, подсыхает?" - спросил Президент.
- "Неравномерно", - ответил Александр Турчин.
Александр Лукашенко потребовал уделить особое внимание сохранности травянистых кормов. Зерновые, по его словам, еще можно будет докупить в случае необходимости, а вот травянистые необходимо заготовить в максимальном объеме. Надо обратить внимание на травянистые корма, зерновые мы можем закупить, вокруг хватает. И надо выкашивать всю неудобицу! И пересевать тоже надо.
Не в формате отчетов Президент знакомится с возможностями нашего ВПК. Ранее, напомним, Александр Лукашенко давал поручение организовать в стране производство наиболее используемых типов боеприпасов. По словам председателя военно-промышленного комитета, в ноябре минувшего года эта работа началась. Сегодня изготавливают уже более полусотни корпусно-механических частей для такого боевого арсенала.
"Оказывается, это очень нужно в армии", - заметил белорусский лидер. По его словам, сейчас востребованы и такие виды вооружения, как, например, реактивные системы залпового огня, модернизированные "Грады". Они очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Соответственно, необходимы и боеприпасы к ним.
"Без этого никакой победы на фронте не будет, - подчеркнул Президент. - Техника техникой, но нужны боеприпасы для нее".
В разговоре с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул значительную мощность и российского ядерного оружия, которое будет у нас. В стране уже все для этого готово. Беларусь рассчитывает его получить в течение нескольких дней. Президент отметил, что размещение оружия на нашей территории было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне. Это сделано, чтобы гарантировать безопасность нашего государства. Если против Беларуси будет агрессия, то по применению ядерного оружия - никаких колебаний. Однако ситуаций, когда пришлось бы пойти на такой шаг, конечно, хотелось бы избежать. Спросили Президента и о том, почему он принял решение о помиловании Протасевича и Сапеги.
Что касается Романа Протасевича, тут всем понятно и известно. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, - ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил. Мы проверили: на фронте он не был, никого не убивал". Ситуация с Софьей Сапегой была иной. Она гражданка России, и еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам. Но процесс затянулся до невозможности, отметил глава государства. При этом, по его словам, поддерживалась связь с ее родителями. "Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны, - рассказал Президент. - А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" Когда в Беларусь прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Софью Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.
Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье. И рекомендовал не переносить болезнь на ногах - придется долго восстанавливаться. А также рассказал, почему будет болеть за Трампа на выборах президента США в будущем году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей