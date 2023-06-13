Президент о востребованности собственного производства боеприпасов

Что касается Романа Протасевича, тут всем понятно и известно. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, - ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил. Мы проверили: на фронте он не был, никого не убивал". Ситуация с Софьей Сапегой была иной. Она гражданка России, и еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам. Но процесс затянулся до невозможности, отметил глава государства. При этом, по его словам, поддерживалась связь с ее родителями. "Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны, - рассказал Президент. - А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" Когда в Беларусь прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Софью Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

