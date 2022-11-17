Президент о вовлечении ПВТ в мятеж-2020: Дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят

Страна не откажется от поддержки Парка высоких технологий, но работать наш IT-сектордолжен прежде всего на Беларусь

Развитие ПВТ сегодня обсудили у Президента. Александр Лукашенко принял с докладом руководство парка,а также замглавы Администрации и первого вице-премьера.В свое время за развитие IT-сферы взялись именно с подачи главы государства. Это позволило парку выйти на высокий международный уровень, выполнять любые задачи в мировом пространстве. О белорусской Силиконовой долине сегодня знают далеко за пределами страны. Наши IT-специалисты воплощают заказы крупных зарубежных компаний. И это, как отметил Президент, во многом определило вовлечение наших айтишников в навязанный Беларуси мятеж в поствыборное время. В 2020-м отдельные сотрудники парка показали себя не с лучшей стороны.При этом Александр Лукашенко не снимает ответственности с управленцев и спецслужб, которые могли предвидеть такое развитие событий.

"Сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Вот это я имею в виду, что настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ, - сказал Президент. - Должен сказать, что надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники ПВТ, и те, кто занимались высокими технологиями. Это отчасти наше упущение. Скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда ПВТ и те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси".

Александр Лукашенко рассказал, что накануне попытки мятежа в 2020 году поступали сведения о том, что как движущую силу планировалось задействовать сотрудников ПВТ. Однако должного внимания этому вопросу тогда не уделили: "Признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. За это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в ПВТ, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению со средней зарплатой в Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев, чаще всего заокеанских".

"Мы анализировали эту ситуацию с этих позиций и пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство ПВТ спустя рукава там работало (не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим негативным тенденциям) мы получили то, что получили", - добавил белорусский лидер.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что отказываться от работы ПВТ, не поддерживать его было бы неправильно.

ПВТстал драйвером развития высоких технологий, позволил нарастить профильные компетенции в реальном секторе. Президент образно заметил, что сегодня "свой ПВТ" есть на многих промышленных предприятиях. Речь о специалистах, которые создают нужные для развития предприятий IT-продукты от идеи до воплощения. К тому же это не самоучки. Наше образовательная система отвечает веяниям времени.

Президент о ПВТ: Это фишка нашей независимости, он должен существовать

"Я сначала тоже не поверил, что на каждом предприятии у нас есть очень сильные айтишники, которые не просто на заокеанского дядю работают, а создают конечный продукт. Как мы боролись за продуктовые компании. Пожалуйста, они созданы. И когда мы проверили, к примеру, БелАЗ - а там целый корпус четырех- или пятиэтажный - сидят ребята, которые работают на БелАЗ, программное обеспечение создают и готовый продукт", - отметил глава государства.

Он считает, что в этом плане ПВТ сыграл очень важную роль. Более того, благодаря парку в стране подтолкнули и профильное образование. "У меня уже беспокойство вызывает, что у нас, наверное, чрезмерный перекос этой IT-сферы и подготовки специалистов в этом плане. Но ничего. Это вопрос регулируемый. Не будет спроса, не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, готовятся люди. Молодые люди хотят работать айтишниками", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому с какой стороны ни посмотри, все-таки ПВТ - это такая фишка нашей независимости, молодого государства была. Он должен существовать. Как он должен работать, какая ситуация там складывается - я хотел бы объективно услышать эту информацию", - сказал Президент.

Глава государства отметил неплохие результаты работы парка в нынешних условиях. "Я не ожидал. За три квартала - 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к $2 млрд. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала. Год - четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале", - отметил Александр Лукашенко.

Это весомый вклад в белорусский экспорт, фактически равный экспорту калийной отрасли.



Президент также назвал отрадным тот факт, что те, "кто рванул за пределы страны" после введения санкций, начали возвращаться. "Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки", - констатировал глава государства.

Как отметили в руководстве ПВТ, вопреки досужим разговорам парк работает, как и прежде - создает новые продукты, принимает под свое крыло новых резидентов.

В. Янчевский: ПВТ был гордостью страны, и он ею останется. И еще порадует страну и удивит мир

Главный посыл Президента по отношению к ПВТ и IT-отрасли остается по большому счету таким же, каким он был на протяжении многих-многих лет. И парк развивался как раз потому, что были стабильные условия его существования.

"Глава государства еще раз подтвердил четкую, простую и незыблемую позицию: Беларусь и глава государства всегда поддерживали высокие технологии, IT, ПВТ, и это сохраняется. Самый главный посыл - сегодня обязательно нужно смотреть в будущее, чтобы могли спокойно и программисты, и компании работать, созидать, творить, идти вперед", - сказал Всеволод Янчевский.

Он обратил внимание, что в СМИ парк уже не раз хоронили, ссылаясь на отток специалистов и компаний. "Тем не менее Парк высоких технологий по-прежнему есть и будет. Подавляющая часть компаний работает в Беларуси, несмотря на все сложности. Подавляющая часть программистов остается и работает. Новые компании регистрируются", - заявил глава ПВТ.

"В мире Беларусь знают по многим вещам. Среди прочего и по IT-отрасли, и по нашему белорусскому ПВТ, - отметил Всеволод Янчевский. - Думаю, не только не будет ничего плохого, а будет еще очень и очень много хороших новостей, связанных с ПВТ, с IT. Парк, созданный Президентом, был гордостью страны, и он ею останется. И еще порадует страну и удивит мир".

Замглавы ПВТ: Режим функционирования парка остается прежним

В ПВТ также констатируют, что все заявления о небывалом оттоке IT-специалистов преувеличены. Тем более, многие релоканты после введения санкций вернулись обратно в Беларусь. Президент уверен, что все утихомирится. И как бы ни развивались события на внешнем контуре, бизнес найдет свое место. Главное - использовать его потенциал на пользу стране. И Парк высоких технологий должен работать именно так.

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