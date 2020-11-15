Президент об актуальном в интервью журналистам Беларуси и зарубежья

Замены России для Беларуси не существует. Такой вопрос для нашей страны никогда не стоял. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью журналистам Беларуси и зарубежья. Диалог состоялся в пятницу и затронул широкий круг тем: от внутренней обстановки в стране до геополитических интересов глобальных игроков. Президент дал свою оценку двусторонним отношениям с Украиной и Молдовой, подробно остановился на союзной повестке. Беларусь и впредь будет придерживаться многовекторности на политической арене. Но Россия останется надежным союзником для Беларуси во всех сферах. Наша страна всегда была нацелена на самые близкие отношения. И не стоит расценивать их нынешний этап как попытку Беларуси заработать политические бонусы и заручиться поддержкой соседа в непростое для себя поствыборное время, отметил президент.





Президент: Белорусский народ не позволит изменить политику в отношении России



"В некоторых СМИ пытаются преподнести нынешний этап белорусско-российских отношений как "Лукашенко в силу обстоятельств вдруг повернулся к России". Послушайте, Лукашенко никогда от России не отворачивался. Я никогда не предавал ни белорусско-российские интересы, ни лидеров соседней страны, хоть порой журналисты и пишут, что белорусский президент пытается усидеть на двух стульях. Я всегда прямо и открыто скажу, что буду делать. Никогда не буду юлить и врать. Лукашенко - какой был по отношению к России, такой и есть.

Белорусский народ не позволит ни одной власти изменить политику в отношении России. Я знаю, какой тренд сейчас в наших взаимоотношениях, на что пытаются выйти средства массовой информации в России. Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство (не только президент) нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны придут к власти, им народ не позволит изменить политику. Если они рассчитывают, что походят по улицам, деньги получат оттуда, взбудоражат наше общество, у них ничего не получится: белорусский народ им это сделать не позволит".

Президент о причинах строительства БелАЭС



У Минска и Москвы - высокий уровень доверия не только в политике. Страны тесно связаны экономической повесткой.

Один из крупнейших совместных проектов - возведение атомной станции в Островце. В основе - российский проект, признанный самым передовым, безопасным и надежным. Сегодня союзники обсуждают развитие сотрудничества в этой сфере на других белорусских площадках. Президент особо отметил важность новых технологий для будущего развития. И этого курса сегодня придерживаются многие страны.

"Беларусь строила атомную электростанцию не только ради экономики, но и для развития школы атомщиков. Что касается упоминаний об атомной электростанции, здесь не столько вопрос экономический - это вопрос будущего. Это высочайшие технологии. Вы представляете, какой пласт белорусского народа будет поднят на высоту атомщиков? Они получат новые компетенции, научатся новым технологиям. Это меня прежде всего прельщало в строительстве атомной станции. Белорусская сторона, когда шли переговоры с Россией о строительстве АЭС, попросила партнеров обучить своих специалистов этим новым для них технологиям. Вы делаете, мы смотрим, помогаем, вместе с вами делаем для того, чтобы быстрее обучить белорусов этим технологиям. Атомные станции гораздо эффективнее других источников энергии и позволяют вырабатывать более дешевую электрическую энергию. И что для нас и Европы в целом очень важно - это чистая энергетика, это не уголь и даже не природный газ".



Президент об актуальном в интервью журналистам Беларуси и зарубежья