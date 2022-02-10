От укрепления имиджа за рубежом до обеспечения безопасности внутри страны. Кадровые ротации и новые назначения принял Президент

Этот четверг Президент посвятил кадровым решениям. Некоторые должности какое-то время оставались вакантными, по другим нужна была ротация. Того требует время и его вызовы. Это и про санкционное, информационное давление, укрепление имиджа нашей страны за рубежом и, конечно, обеспечение безопасности внутри. Новые назначения как раз коснулись этой сферы. В Беларуси новый первый заместитель госсекретаря Совета безопасности. Сразу три новых зама в Министерстве иностранных дел, а также обновился дипломатический пул. А еще в Беларуси новый министр образования (им стал Андрей Иванец) и новый министр сельского хозяйства Игорь Брыло.Наш обозреватель Илона Красутская расскажетподробнее о новых руководителях.

Каждый кадровый день во Дворце - это всегда про повышенное внимание и, безусловно, любопытство. Многие должности были вакантны еще с прошлого года, возникал вопрос, ну когда же? Первыми в кабинете у Президента оказались новые руководители по линии Министерства иностранных дел и послы. После известных событий 2020, когда отдельные дипломаты столько лет проработали на Беларусь, а потом ее предали, были сделаны выводы. Президент поставил задачу: укрепить кадровый аппарат загранучреждений. Сегодня ротация коснулась трех замов Владимира Макея и послов значимых для нас стран-партнеров.

Сергей Алейник теперь первый замминистра иностранных дел. В его компетенцию будут входить Европа, Америка, а также страны так называемой дальней дуги. Юрий Амбразевич - на посту заместителя министра иностранных дел, станет курировать деятельность наших загранучреждений при международных организациях. Ему также предстоит провести работу в области правозащиты и продвижения интересов Беларуси за рубежом, особенно из-за пассивности наших некоторых коллег на международной арене.









Президент поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям

Вся наша работа заключалась и будет дальше заключаться в отстаивании интересов Беларуси, продвижении наших независимости, суверенитета. Права человека - та тема, которая используется сейчас нашими западными контрпартнерами для давления на нашу страну. Мы четко представляем, зачем это делается, как противодействовать этому. Сегодня глава государства поставил задачи усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатами международных организаций по противодействию санкциям. Использовать юридические возможности для того, чтобы добиваться соответствующих решений в нашу пользу. Юрий Амбразевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси

Игорь Назарук - еще один новый заместитель Владимира Макея. Его сфера ответственности отныне интеграционная проблематика, ЕАЭС и Союзное государство. Назначены также 4 посла. Один из них Владимир Улахович, долгое время возглавлявший Белорусскую торгово-промышленную палату и отвечавший за экспорт. Теперь он посол в Венгрии, по совместительству в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

Для журналистов и тех, кто внимательно следит за новостями, было предсказуемым заграничное назначение Анатолия Лиса. Спойлер был от главы Администрации Президента. Мол, бывшего губернатора Брестчины ждет работа по дипломатической линии в другой стране. Этой другой оказалась Грузия. Сам Анатолий Лис там никогда не был, зато делегации часто приезжали к нему во время его губернаторства.

Владимир Боровиков поедет послом во Вьетнам, а Лариса Бельская в Женеву, но не в такой же должности. Она будет занимать прежнее место Амбразевича - постпреда Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Да, непростая должность и направление, куда назначают женщину, но зато с какой хваткой!

Павел Муравейко назначен первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси

Генерал Павел Муравейко ранее занимал пост замначальника Генштаба -начальника Главного оперативного управления. Теперь он первый заместитель госсекретаря Совета безопасности. Все эти разговоры про "завтра война" добавляют нервотрепки, особенно непросто сейчас силовикам. Наращивание сил НАТО прямо у наших границ, провокации, фейки. Приходится во всех смыслах держать оборону. Вот зачем нам проверка сил боеготовности и учения Союзного государства.

Время непростое для каждого человека в погонах, когда ты в ответе за обороноспособность и суверенитет страны. Сейчас, конечно, нагнетают, но вот пообщаешься с новым первым замом госсекретаря Совбеза и сразу чувствуешь - все под контролем.

С новым министром сельского хозяйства Игорем Брыло получилось тоже очень интересно. Еще недавно он был замом Ивана Крупко, а сегодня уже курирует бывшего шефа, который стал губернатором Гомельской области. Как говорится, ничего личного, служба службой!

В Беларуси новый министр образования

Много разговоров сегодня про нового министра образования Андрея Иванца. Многодетный отец - четверых. Доктор наук, возглавлял Совет ученых Академии наук. И все это в 37! За последнее время в сфере образования было много перемен: измененные правила приема для получения высшего и среднего специального образования и, конечно, сам новый Кодекс об образовании. Но это не значит, что можно ставить точку. Новый министр обязан продолжить развитие системы.

Все очень быстро. Из Дворца Независимости новый министр образования сразу поехал знакомиться с коллективом. А перед этим рассказал журналистам - опыт ученого ему еще как пригодится.

Новый руководитель в Белгоспищепроме

Новый руководитель и у концерна Белгоспищепром. Это Олег Жидков, который прежде на протяжении 9 лет был гендиректором фабрики "Спартак".

Президент согласовал другие кадровые решения