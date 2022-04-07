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Лукашенко об урегулировании в Украине: Не может быть переговоров без участия Беларуси
О важном сегодня говорили на заседании Совета безопасности. Во-первых, как жить в условиях развязанной против нас экономической войны. Сейчас уже очевидно, что санкции были неизбежны, учитывая усиление противостояния глобальных игроков - США и Китая. Главный вопрос -как держать удар, как увидеть новые возможности в этой обстановке и какой стратегии будет придерживаться правительство. Ситуация непростая, тем не менее, управляемая. Белорусская экономика в целом выдерживает санкционное давление со стороны Запада. О взаимной поддержке и необходимых решениях на фоне этой необоснованной блокады речь пойдет и на предстоящей встрече Лукашенко с Путиным - ее анонсировал наш Президент.
Что касается Украины. Беларусь всегда выступала сторонником диалога. Предложила Москве и Киеву площадку для урегулирования конфликта. Позиция Минска - и ее четко озвучил глава государства - не может быть переговоров без участия Беларуси. Наш обозреватель Наталья Бреус расскажет главное.
Живем - как в учебнике истории. Так часто в последнее время говорят на кухне и в соцсетях. Нынешний период точно опишут в пособиях как переломный. Кажется, на наших глазах идет настоящее "обнуление мира". Чтобы держать удар времени и событий, Беларуси приходится работать на "максималках".
Ситуация вокруг нас – стресс-тест и для военных, и для гражданских. Но, глядя на участников Совбеза, предсказать заранее - это будет больше про экономику, безопасность или все-таки геополитику – никто не рискнет. Да и это сообщающиеся сосуды. Президент начинает с земного. Экономическая война против Беларуси ведется почти два года. Из-за событий в Украине наступление на нас по всем фронтам – от торговли до финансов.
Запад ввел бы санкции в отношении Беларуси в любом случае
Главная цель - перекрыть наши экспортные каналы, ослабить через импортные ограничения, чтобы в конечном итоге все это отразилось на благосостоянии нашего населения. Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Глобально это противостояние США и Китая. Появился новый мощный игрок - Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть, это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря.
О том, что затеяна серьезная геополитическая игра, звучало от Лукашенко еще несколько лет назад. Что это было - предвидение, политическое чутье, анализ с холодной головой или все вместе, уже не столь важно.
Помните, когда начался коронапсихоз, когда мы столкнулись с болезнью всемирного масштаба, так называемой пандемией, тогда я сказал, что мы не знаем, рукотворная эта пандемияили нет, но то, что последствия будут очень серьезными в обозримом будущем и уже завтра, это точно. Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только неговорит. То есть, мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. И тогда мы пытались принять определенные меры.
Эксперты: А. Лукашенко действует в интересах белорусского народа
Если сказанное пару лет назад некоторым еще резалоухо, то сегодня это мейнстрим в обсуждениях экспертных кругов.
Идет глобальный передел международной системы. Естественно, стороны не брезгуют никакими методами, особенно США, они беспринципны в этих вопросах. Они готовы использовать всю свою экономическую, политическую, военную мощь, использовать третьи страны для того, чтобы нанести максимальный ущерб Российской Федерации, и, конечно, следующий на очереди Китай. В принципе этот процесс происходит параллельно. Мы помним, что еще до этого военного конфликта были войны экономические с Китайской Народной Республикой, еще их начал Трамп, поэтому США не отступают от своих интересов, они не хотят баланса в мире
Алексей Авдонин, политический аналитик:
Беларуси повезло с тем, что у нас наш лидер прозорливый и видит ситуацию наперед, понимает все те риски и угрозы и не ждет, что беда придет в наш дом, а готовится, готовит нашу экономику, готовит наши вооруженные силы, системы безопасности для того, чтобы обеспечить нашим гражданам соблюдение всех прав и свобод для сохранения мира на нашей земле. С учетом, безусловно, интересов белорусского государства, интересов белорусского народа.
Новые окна возможностей на фоне санкций Запада для Беларуси и России
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Оставив все споры на фоне такого беспрецедентного санкционного шантажа, союзники стали плечом к плечу, чтобы, как говорится, отстреливаться вместеи, прежде всего, вместе усиливать общую экономику. Именно об этом больше всего говорили Лукашенко и Путин на встрече в начале марта. Кооперироваться теснее в промышленности, работать без препон по грузоперевозкам, например, рассчитываться за газ в рублях, а не в долларах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше - лоббисты, конкуренция, коррупция? Наверное, все в целом.
Санкции против России и Беларуси дестабилизируют весь мир
На волне эмоций и пиара некоторые компании громко хлопают дверью. Когда прагматизм берет верх, возвращаются без фанфар. Деньги, как известно, любят тишину. Санкции против России, а заодно и Беларуси, аукаются всему миру. Не хватает топлива. Цены подскочили. Дефицит продовольствия. Сельское хозяйство в панике – где брать удобрения? Даже сдержанный Китай не смолчал - бьют Минск и Москву, но лихорадит-то весь мир.
Лукашенко заявил о формировании нового "водораздела"между Востоком и Западом
В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом. Это началось давно. Чтобы выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем, Америке надо было здесь разобраться. Европа, Россия, Украина, Беларусь… И пошло-поехало. И началось это как минимум с Майдана. И не с последнего, а предыдущего перед последним Майданом. Им надо было с Украиной, Беларусью разобраться, чтобы потом разбираться с Россией. Что произошло в Украине в результате двух майданов, вы знаете. Следующими были мы. В 2020 году попробовали. Сломали рога и зубы - не получилось. Тогда понятна была стратегия, я это четко предвидел, - объединить нас с Россией в одну корзину и дождаться момента, чтобы нанести удар по Беларуси и России.
Спецоперация послужила тем спусковым крючком для того, чтобы начать эту антироссийско-белорусскую операцию. Вот она продолжается. А дальше будет Китай.
Президент: Механизм военной поддержки в рамках Союзного государства был задействован абсолютно правомерно
В этих реалиях Беларусь повела себя мегаадекватно: делаем все, что защитить себя и в экономике, и на рубежах. Правомерно задействован был и механизм военной поддержки в рамках Союзного государства.
При этом Минск сразу же после начала боевых действий в Украине призвал к диалогу. Впрочем, как всегда. Трижды собирал переговорщиков. И вдруг Стамбул. Вряд ли берег турецкий ближе.
О переговорной площадке: Стамбул - это давление Запада на Украину не ехать в Беларусь
Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто кричит: "Нет войне!". Нам война эта не нужна. Потому что в результате этого конфликта двух славянских народов больше всего пострадать можем мы. Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их и каким-то образом принимая в них участие, не навязывая свою волю. Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно, чтоб вы знали: Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь! Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу, я вам сказал, они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка в Беларуси, надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО. Мы же не настаиваем - "Баба с возу - коню легче!". Пусть там проводят эти переговоры, главное, чтоб был результат, потому что война, еще раз подчеркиваю, это большой вред для Беларуси. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора". Вслед за этим незамедлительно последовали очередные санкции. Я хочу впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать.Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, на этих переговорах должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией, нет. Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны, и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада, но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада, и потом, если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления после того несчастья, которое произошло. И если они думают, что просто так, бескорыстно придут западные государства и Украину восстановят, ничего подобного. Они если и будут строить или восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод, это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского, даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза. Счастье надо искать у себя. Как я давно говорю - три славянских народа должны, наконец, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться на равных.
"Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе, - сказал Александр Лукашенко. - Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора". Вслед за этим незамедлительно последовали очередные санкции".
Участие Беларуси в российско-украинских переговорах
Мы высказывали эту позицию и ранее, доводили до всех сторон. Доводили эту позицию и в последние дни до ряда наших партнеров", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. Владимир Макей подчеркнул, что итоговая встреча украинской и российской сторон не может состояться без участия Беларуси: "Мы считаем, что неважно, где будет проходить в конечном итоге заключительная встреча (мирных переговоров России и Украины). Но то, что Президент Беларуси должен участвовать в этих переговорах, это наше однозначное мнение". Министр подчеркнул - белорусская сторона заинтересована в мире и стабильности в регионе. "Мы убеждены, что интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены не только в отношении Украины и России, но и Беларуси как одного из трех славянских народов.
Беларусь готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации в Украине
Всегда и во всем Минск готов был способствовать миру. Предложения Беларуси лежали на столе и у Порошенко, и у Зеленского. Если бы прислушались, глядишь, сегодня и не было бы этого кризиса.
Украина - инструмент, к сожалению. Президент не один раз говорил, мы переживаем же судьбу украинского народа, вот самое страшное, трагическое то, что сейчас Украину превратили в инструмент решения геополитических вопросов. Каких? ослабить Европу, ослабить Россию, и ослабить Китай. Президент абсолютно прав, США, Великобритания - это те страны, которые хотят вот таким способом ослабить своих конкурентов, таким недобросовестным способом, если так простым языком. Самое удивительное и страшное, что судьба украинского народа их не интересует: об этом говорил Президент, что только три славянских народа могут сами решить, без подсказки извне.
Точечная дипломатия
Еще одно поручение МИД – не забывать о друзьях, но при этом работать точечно. Что скрывать - сомневающихся в мире сегодня хватает. Месседж Президента прозрачный: не надо сомневаться, давайте лучше укрепляться и сотрудничать.
Резервы для противостояния санкциям
Важно четко расставить приоритеты в экономике и политике в условиях финансовой блокады. Как справляемся? Вопрос Президента правительству.
Какие имеются резервы для противостояния санкциям и какова общая стратегия правительства в целом. Поставлена задача одна - экономика. Никто правительство не отвлекает в этой ситуации на решение иных вопросов, нежели экономические.
А. Лукашенко анонсировал встречу с В. Путиным в ближайшее время
Александр Лукашенко анонсирует в ближайшем времени переговоры с руководством России. Поэтому интересуется: все ли наши договоренности реализуются или что-то должно стать предметом обсуждения лидеров? В докладе премьера немало цифр. И понятно: экономика стойко держит санкционный удар.
Белорусская экономика в целом выдерживает санкционное давление
Экономика в целом выдерживает давление сформированного в прошлом году объема санкций. Предприятия работают, люди заняты, своевременно получают зарплату. ВВП сложился на уровне 101,2 %, производительность труда увеличилась на 3,8 %, складские запасы минимальны. Экспорт товаров выше, чем в прошлом году на 21,5 %.
То есть, спрос на нашу продукцию вырос, и нет проблем сегодня с ее реализацией, потому что практически все, что мы производим, сегодня нужно на нашем основном рынке - в Российской Федерации. Мы за это боролись.
Работа экономики в условиях санкций
Работа реального сектора, занятость, зарплаты - критических ситуаций нет. Спрос на отечественную продукцию на внешних рынках растет. Как итог - складские запасы минимальны. Премьер дает расклад по предприятиям. Например, гродненский «Азот» полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне. Ускоренную сертификацию прошли. Нефтянка сбалансировала загрузку заводов. Ситуация «устаканится» – прибавит.
А. Лукашенко обращает внимание на отстающие предприятия
Президент уточнил: глава правительства в целом оценивает работу экономики, но в стране есть как предприятия, которые работают очень хорошо, так и отстающие. "На них мы и обратим внимание. Посмотрим, что же мешает этим предприятиям работать. Это в основном небольшие предприятия, которые производят продукцию, которая сегодня нужна на рынке. И по сырью ведь проблем нет. Значит, где-то недорабатываем, значит, где-то расслабились"
Это было сказано, в том числе и для того, чтобы услышал топ-менеджмент и руководители регионов. Они присутствовали на Совбезе. Санкции и конфликт под самым боком, конечно, серьезные вызовы, но насущных задач никто не отменял.
Ранние яровые посеяны уже на площади более 70%. Могли бы и больше, просто не во всех районах погодные условия и готовность почвы позволяют более активно проводить посевную кампанию. Полностью обеспечены топливом, удобрениями, техникой, посевным материалом. На сегодня все предприятия стабильно работают. Видим какие-то проблемы с турбулентностью на внешнем контуре, принимаются решения по активизации задач по импортозамещению, освоению новых рынков сбыта. Естественно, это потребует время и каких-то усилий, поэтому те проблемы, которые имеются сейчас и которые прогнозируются в краткосрочной перспективе, если мы продолжим активно работать и соблюдать технологическую дисциплину, я думаю, в долгосрочной перспективе мы сможем нивелировать последствия этого санкционного давления.
Рост экономики мог бы быть даже больше, чем планировали, если бы не новые санкционные пакеты. И многие экспортные потоки наши гранды перенаправляют из той же Украины на другие рынки. Негатива хватает, но подход правительства здравый, без бравады.
А. Лукашенко рассказал о проведенной Беларусью операции по возвращению из Украины дальнобойщиков
Мы практически потеряли 7-миллиардный в товарообороте украинский рынок. Ясно, почему потеряли. Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые попали туда, арестовали там наших полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы должны будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую спецоперацию провели. И всех наших людей освободили. Я не вникаю в детали, на то это и специальная операция, надо всех этих ребят, которые проводили эту операцию, наградить.
Правительству Головченко волей-неволей пришлось выйти из зоны комфорта. Впрочем, Совмин уже давно живет в режиме мобилизации. Ежедневно работает ситуационный штаб. Нужные решения принимаются супероперативно. Ситуация в экономике управляемая, но Президент все равно держит высокую планку и для себя, и для всей команды. Без этого в условиях санкций просто не выжить.
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