Лукашенко об урегулировании в Украине: Не может быть переговоров без участия Беларуси

Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто кричит: "Нет войне!". Нам война эта не нужна. Потому что в результате этого конфликта двух славянских народов больше всего пострадать можем мы. Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их и каким-то образом принимая в них участие, не навязывая свою волю. Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Это естественно, чтоб вы знали: Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь! Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу, я вам сказал, они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка в Беларуси, надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО. Мы же не настаиваем - "Баба с возу - коню легче!". Пусть там проводят эти переговоры, главное, чтоб был результат, потому что война, еще раз подчеркиваю, это большой вред для Беларуси. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора". Вслед за этим незамедлительно последовали очередные санкции. Я хочу впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, на этих переговорах должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией, нет. Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны, и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада, но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада, и потом, если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления после того несчастья, которое произошло. И если они думают, что просто так, бескорыстно придут западные государства и Украину восстановят, ничего подобного. Они если и будут строить или восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод, это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского, даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза. Счастье надо искать у себя. Как я давно говорю - три славянских народа должны, наконец, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться на равных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь