Президент обозначил главную задачу политических партий - объединять общество перед лицом вызовов и угроз

Задача партий - не разъединять, а объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз. Об этом заявил Президент на встрече с руководителями политических партий: Коммунистической, Либерально-демократической и Республиканской партии труда и справедливости, а также новой партии - "Белая Русь". Президент уверен, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих участников, если станут помощниками власти. Их предназначение - не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и инициатив. Много говорили о проблемах партийного строительства (их хватает); о внутренней ситуации и международной обстановке. Доверительно и конструктивно. Такие встречи, анонсировал Александр Лукашенко, будут впредь проходить на системной основе. Все подробности у Натальи Бреус.

В ожидании разговора с Президентом кулуары немного кипят. Страсти на партийном поле - они такие, каждый порой гнет свою линию. Но точно не антигосударственную. В феврале был подписан закон, который запустил процесс перерегистрации партий. Государство не жестит, вопрос о том, что нужно навести здесь порядок, зрел давно. Если это не политическая пустышка, а реальная политическая сила, то и количественный ценз в 5 тыс. участников, и серьезные организационные структуры в регионах, и устав не в разрез с белорусскими законами - не проблема. Иначе, увы, ликвидация. Строго, но справедливо.

В итоге перерегистрацию прошли три политические партии: Коммунистическая, Либерально-демократическая и Республиканская партия труда и справедливости. Зарегистрирована и новая партия - "Белая Русь". С их лидерами, как и обещал во время Послания, идет на разговор Президент.

Президент: Задача партий - объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз

Критика власти должна быть конструктивной

"В ходе перерегистрации, будем откровенны, мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.



"Беларусь - молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной - президентская республика - оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Но особенно тем, что эту форму правления приемлет наш народ. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиому", - заявил Президент.



Александр Лукашенко также заявил, что на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности.

Глава государства при этом подчеркнул, что не против разумной и конструктивной критики тех или иных действий власти. "Я не против того, чтобы мы, в том числе критически, обсуждали те проблемы, которые сегодня существуют. Я не против даже того, чтобы конструктивно, по-деловому критиковалась власть за те или иные ошибки, или (за то, что - прим. ред.) где-то власть оступилась. Проблем хватает, но делать надо это разумно, конструктивно, не в целях разрушения, а в целях созидания.

Глава государства констатировал, что на данный момент уровень доверия политическим партиям в белорусском обществе невысок. "Это не только потому, что народ у нас такой. Но и потому, что мы серьезно не занимались партийным строительством. Время покажет. Тем не менее есть самое главное - люди активные, которые хотят участвовать в политической жизни страны, проявляют интерес к вопросам общественно-политического развития. С этими людьми нам всем надо работать", - сказал Александр Лукашенко.

Позиция Президента по партийному строительству была простой: если уж им и заниматься, то не по советским, российским или западным лекалам. Пусть там и много хорошего. Мы не воссоздаем КПСС или строим партию власти, скажет Александр Лукашенко. Учитывать надо наши нынешние национальные реалии и особенности отечественного политического процесса.

Задача партий: не бороться с государством, а отстаивать интересы людей

Президент уверен, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении и участии в принимаемых решениях.



"Предназначение партий - не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения: и бюджетников, и предпринимателей, и пенсионеров", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Отсюда следует еще одна задача партий - не разъединять, а объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз. "Нам очень важно сегодня быть едиными. Потому что ситуация крайне напряженная, очень опасная. Особенно если посмотреть в будущее, в перспективу. Никто сегодня не может предсказать, что будет завтра", - отметил белорусский лидер.



Главная задача - сохранить страну

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В вопросах партийного строительства предстоит пройти долгий путь. Условия и возможности для этого есть. И уже не за горами парламентские выборы - серьезный экзамен не только для потенциальных кандидатов в депутаты разных уровней, но и для власти в целом. В преддверии важной политической кампании Александр Лукашенко делится с партийными лидерами своим видением, в чем острота момента (и геополитического в том числе).

Александр Лукашенко обратил внимание на актуальный момент, особенно перед предстоящими выборами: "Я откровенно сказал, что вся вертикаль власти мобилизована на проведение разумно, красиво, достойно парламентских выборов, выборов ВНС. Ну и через год - президентские выборы. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас особенность еще в том, что идет смена поколений".

По словам главы государства, на смену нынешним руководителям должны приходить молодые, энергичные люди, но главная задача - сохранить страну. "Оступимся, поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам не дай бог попасть в мельницу этого передела", - подчеркнул Президент.

"Особенно сейчас. Я знаю, накануне парламентских выборов есть инициатива со стороны руководителей партий о выдвижении людей, поддержке их и так далее. Я просто вам советую: эти люди должны быть исключительно государственные. Такие, как сидящие передо мной руководители партий. И обязательно профессионалы. Можно вокруг себя собрать надежных людей, но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что новый парламент будет отличаться от ныне действующего: "Я в этом абсолютно уверен. Придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Если честно, то я даже еще не представляю, какую большую увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить. Отсидеться никому не получится. Поэтому смотрите, чтобы вы рекомендовали и поддерживали в этом выборном процессе достойных и крепких людей. Не надо бояться, если они даже в чем-то лучше, выше вас. Это только в плюс будет".

Еще одна слагаемая успеха партии - дисциплина, о чем Александр Лукашенко также призвал не забывать. "Партия без дисциплины - это не партия", - сказал он.

Слагаемые успеха любой партии

Идея, кадры (заряженные и профессиональные), дисциплина. Именно это, по мнению Александра Лукашенко, слагаемые успеха любой политической партии. Выстроишь такую систему - и народная поддержка будет обеспечена. И без всякого там административного ресурса.

"Что касается моего отношения к партиям, руководители которых здесь присутствуют, для меня вы все равны, - сказал глава государства. - Вы патриотичные. И я вам выражаю просто огромную благодарность, всем руководителям, за ту позицию, которую вы занимаете, - подчеркнул белорусский лидер. - Глядя на это, некоторые говорят: "опять Лукашенко там что-то придумал особенное". Да не я придумал. Мы действительно особые. Мы не деремся друг с другом за что-то. Слушайте, мы всегда найдем место каждому, если будем нацелены и ориентированы в одном направлении".

Встреча Президента с руководителями политических партий

Слово каждой партии, сначала самой молодой. "Белая Русь" возникла в ответ на запрос общества. На слуху все больше одноименное общественное объединение, это трудности роста, но активисты над этим работают. Повышают и авторитет, и четко "устаканиваются" на политическом поле. Партия растет, сегодня в ее рядах 28 тыс. человек, еще 12 тыс. заявок на рассмотрении. Значит, люди верят и видят потенциал. Предстоящие парламентские выборы открывают для участников окно возможностей.

Романов: Партиям надо заниматься формированием политической культуры белорусского общества





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26 октября текущего года на заседании Высшего политического совета было принято решение о Белорусской партии "Белая Русь" в избирательной кампании по выборам депутатов в единый день голосования. Члены партий будут выдвинуты в состав избирательных комиссий, станут наблюдателями на избирательных участках и будут выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты всех уровней. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей осуществит съезд Белорусской партии "Белая Русь", который состоится 23 декабря 2023 года. Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Гайдукевич: Все патриотические силы должны жестко отстаивать интересы Беларуси

Выборы - это опыт для партийных активистов, возможность донести свои идеи и мобилизовать общество. ЛДПБ готовится не менее активно, чем "Белая Русь". В рядах этой партии много предпринимателей, рабочих и учителей. Ее энергичный лидер Олег Гайдукевич известен своей жесткой риторикой по защите интересов страны. Бьет не в бровь, а в глаз. Стал у руля партии после отца.

Это историческое событие для политической системы страны, когда Президент встречается с лидерами партий. И то, что не было раньше, вина политических партий. Вы правильно сказали во вступительном слове, что доверие к партиям невелико. А почему? 1994 год, когда вы выдвигались кандидатом в президенты, весь народ был с вами. Как повели себя лидеры партий? Как повели себя лидеры партий в 1995-1996 годах в Верховном Совете, когда весь народ был за вас. Вот откуда нет этого доверия. У нас есть своя программа и есть свой взгляд на политические реформы, на экономику. Но я считаю, что все дискуссии должны вестись только на выборах и только в парламенте, в местных советах. И если народ сделал свой выбор, все должны работать. Меня всегда удивляет позиция радикалов, которые говорят: "Как так, все четыре партии поддерживают Президента?" А я не могу понять: если Президента избрал народ, как партия не может поддерживать Президента? Значит, эта партия не поддерживает народ. Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

Встреча Президента с руководителями политических партий

Друг за другом перерегистрацию прошли коммунисты и Республикаснкая партия труда и справедливости. Последней пришлось пережить кризис - смену руководства и организационные трудности - сегодня рассчитывают и на "плечо власти". Компартия традиционно участвует в каждой электоральной кампании - будет активничать с молодежью и в регионах.

Учитывая проведение предстоящих электоральных кампаний, Компартия может отработать совместно с МИД приглашение зарубежных экспертов в качестве международных наблюдателей в лице депутатов фракций объединенных левых в ПАСЕ и Европарламенте, которые стоят на наших позициях и выступают в поддержку Беларуси. Сокол предлагает пригласить на выборы в качестве международных наблюдателей представителей левых партий из стран Евросоюза Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси

Лидер РПТС об укреплении конструктивного взаимодействия с органами власти

Помимо дисциплины, мы ставим перед собой задачу укреплять конструктивное взаимодействие с органами власти и управления. Это позволит взаимодействовать по вопросу выдвижения кадров, потому что отбор, расстановка и социальный лифт членов партии - одно из направлений, которое могло бы при партийном строительстве использоваться. Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости

Основные угрозы для политического поля Беларуси

Не случайно на эту встречу были приглашены не только партийные лидеры и высшие должностные лица. Свой взгляд на тернистый путь партийного строительства Александр Лукашенко просит озвучить и авторитетных экспертов. Популярность партий невысокая. Это, кстати, мировой тренд. Но при этом партии остаются кузницей кадров, помогают развивать международное сотрудничество и агрегируют идеологические взгляды. Сделано многое, чтобы на наше политическое поле не влияли извне. Но в чем сегодня видят угрозы? Например, в том, что не будет обеспечена конкуренция партий на общей патриотической основе. Еще одна опасность в том, что механизм финансирования партий до конца не проработан.





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Важный момент - международное сотрудничество. В парламентах есть партии, есть депутаты, которые готовы идти навстречу белорусам. Причем зачастую опережая свои правительства. В этом задача партии. Мы видим Мари Ле Пен во Франции, мы видим, как ведет себя Орбан сейчас, Фицо, они ведь вышли из партийной борьбы. И если, допустим, правительство Германии проводит пока деструктивную политику, но там есть политические деятели, готовые сотрудничать по партийной линии. И это очень важно - доносить нашу информацию, наше видение мира. Совокупность этих вопросов идеологических, организационных, международного сотрудничества лежали сегодня в основе нашего обсуждения. Вадим Гигин, глава общества "Знание"

За закрытыми дверями встреча Президента с руководителями политических партий длилась около двух часов. Это был разговор и о внутренней ситуации, и том, что происходит на внешнем контуре. Международная повестка сегодня каждый день бодрит и впечатляет. Александр Лукашенко пообещал, что такие встречи, как сегодня, доверительные и конструктивные, может и в ином формате, но станут регулярными.

Романов: Потенциал партий далеко не раскрыт

Президент очень глубоко погружен в тему партийного строительства и достаточно высоко оценивает потенциал политических партий. Именно потенциал - то, что они могут сделать для нашей страны. Потенциал еще далеко не раскрыт. И Президент нас ориентировал на то, чтобы, во-первых, каждая партия обрела свое лицо, и люди четко понимали, что делает партия "Белая Русь", что делает Коммунистическая партия, что делают другие партии, чем они отличаются друг от друга и какую конкретную работу они проводят. Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Хижняк: Время заставляет политические партии работать более интенсивно

Время заставляет работать более интенсивно, чем когда-либо. Вы видите, что происходит в мире. Люди становятся более просвещенными в части доступа к информации, аналитике. И это приходится учитывать, потому что просто так сегодня к людям не выйдешь. И глава государства обратил внимание на необходимость профессионализма: люди должны знать, что делают, обладать соответствующей информацией, компетенцией - тогда и будет результат. Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости

Начался новый этап развития политической системы Беларуси

Надо работать. И первый этап очень важный, ответственный - это выборы предстоящие, потому что все политические партии во всем мире создаются для участия в избирательных кампаниях. От того, какие кандидаты будут, как будет проведена предвыборная кампания, будут они яркие, неяркие, смогут они достучаться до избирателей, от этого будет зависеть успех политической партии. Но самое главное, что будет точно, - это конкуренция на выборах. А значит, у избирателя будет выбор, за кого голосовать. Это тоже важно для развития демократии и народовластия, в нашем понимании, не в западном. Когда у людей есть выбор. Потому что в конкуренции рождается истина. И радует, что конкурируют патриоты. Не предатели, а патриоты. Но конкуренция будет сильная. Это пойдет стране на пользу. Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

Говорят, мол, коммунисты, ничего не поменялось. Президент сказал, что лучшей идеей, что было придумано коммунистами, Лениным, Марксом, оно ничего не поменялось. Эти идеалы близки каждому человеку, начиная от старшего поколения, заканчивая молодежью. Народовластие, социальная справедливость, социальные гарантии - это все. На сегодняшний день с этим посылом выступают все партии, которые прошли перерегистрацию в Беларуси. Апгрейд, но в современной подаче. Мы говорим о бесплатной медицине, о бесплатном образовании. Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси

Грядет важная политическая кампания

Активность и серьезность намерений политических партий не может не впечатлять главу Центризбиркома. Не в качестве прогноза, но уже сегодня понятно, что грядет непростая, но насыщенная политическая кампания. Сделано все, чтобы она прошла в конструктивном русле с максимум возможностей для всех заинтересованных. Выборы впереди - позади серьезная трансформация избирательной системы.





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Попасть представителям партии во Всебелорусское собрание можно через участие в выборах в местные Советы и выборах депутатов Палаты представителей. Мы все проведем в соответствии с действующим законодательством. Нацелены политические партии на то, что они должны проявить определенную активность. Партии об этом сами сказали, что они готовы, все четыре партии готовы участвовать в избирательной кампании. Игорь Карпенко, председатель ЦИК

Есть статистика, есть социология, которая говорит о том, что на сегодняшний день относительно небольшой процент населения доверяет партиям, значительно меньше, чем, например, парламенту вообще или чем другим институтам и общественным объединениям. Однако если посмотреть на другие страны, то примерно сопоставимо - уровень доверия примерно сопоставим в других странах. На сегодняшний день в демократиях есть кризис партийной системы, то есть мы находимся в процессе. Процесс такой же, как и в соседних странах. Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований

В ближайшие предстоящие наши электоральные кампании, выборы парламентские, местные Советы депутатов, они как раз таки дают прекрасное поле для того, чтобы нашим политическим партиям проявить себя по максимуму, показать, продемонстрировать и на медийном поле, и конкретным разговором с людьми, с избирателями. Еще раз подчеркну, очень важно то, чтобы мы сообща объединяли страну, не разъединять, раскалывать на части, против выставлять одну партию другой, а конкуренция идей. Вячеслав Данилович, ректор Академии управления

Выбирать из патриотов