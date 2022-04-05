3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент обратил внимание на большое количество претензий к капитальному ремонту домов
Серьезный разговор о проблемах в ЖКХ на совещании у Президента. Работа коммунальных служб - одно из приоритетных направлений и на постоянном контроле главы государства. Как работает отрасль, наглядно видит каждый из нас, по сути - это витрина качества жизни в любой стране. А по качеству услуг ЖКХ люди оценивают работу в целом: не доработали - обязательно будет критика, зачастую и преувеличенная. Что население волнует, обращения граждан - на рабочем столе, в том числе и у Александра Лукашенко. Каждая пятая претензия касается именно работы коммунальных служб.
Значительное количество претензий касается капитального ремонта домов. По словам Александра Лукашенко, больше всего людей возмущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и как итог - некачественно проведенные работы.
"Как это часто вжизни бывает: пришли, разворотили крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали, - заметил глава государства.- Люди жалуются. Я, когда вижу подобное втелевизоре, уменя кровь закипает вжилах. Ядумаю: нувыже чиновники, увасже крыша нетечет. Женщина рассказывает, что вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги, этоже обычно простые люди, аназавтра потекла крыша. Как можно жить втакой квартире?"
"Значит надо сделать так, чтобы неповадно было", - потребовал Президент.
Звучала критика и в адрес организации работы с отходами. Поднимались проблемы деятельности службы 115, а также факты беззакония товарищества собственников. Актуальный вопрос для этого сезона - озеленение. Здесь тоже есть недочеты, которые надо исправлять. Везде, а не напоказ - на отдельных участках.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов