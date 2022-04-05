Президент обратил внимание на большое количество претензий к капитальному ремонту домов

Серьезный разговор о проблемах в ЖКХ на совещании у Президента. Работа коммунальных служб - одно из приоритетных направлений и на постоянном контроле главы государства. Как работает отрасль, наглядно видит каждый из нас, по сути - это витрина качества жизни в любой стране. А по качеству услуг ЖКХ люди оценивают работу в целом: не доработали - обязательно будет критика, зачастую и преувеличенная. Что население волнует, обращения граждан - на рабочем столе, в том числе и у Александра Лукашенко. Каждая пятая претензия касается именно работы коммунальных служб.



Значительное количество претензий касается капитального ремонта домов. По словам Александра Лукашенко, больше всего людей возмущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и как итог - некачественно проведенные работы.

"Как это часто вжизни бывает: пришли, разворотили крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали, - заметил глава государства.- Люди жалуются. Я, когда вижу подобное втелевизоре, уменя кровь закипает вжилах. Ядумаю: нувыже чиновники, увасже крыша нетечет. Женщина рассказывает, что вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги, этоже обычно простые люди, аназавтра потекла крыша. Как можно жить втакой квартире?"

"Значит надо сделать так, чтобы неповадно было", - потребовал Президент.