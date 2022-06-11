Президент: Общество должно быть зачищено от негодяев

Общество должно быть зачищено от негодяев.Об этом сказал в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".

Встряска 2020 года позволила нам увидеть не только предателей, но и патриотов. Активнее стали общественные организации и молодежь. В стране выкристаллизовывается конструктивное гражданское общество. С активистами надо уметь работать для пользы страны - направлять их энергию в мирное русло.

"Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы ("Белая Русь", БРСМ, ветеранские, профсоюзы и так далее) просмотрели этот запрос. Просмотрели. И на этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации.

Оказывается, вот эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей.И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году.

Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев.

Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие вот на этом островке. Это уже островок - Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет война горячая, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информации, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут. А мы должны упереться и выстоять".