3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент: Общество должно быть зачищено от негодяев
Общество должно быть зачищено от негодяев.Об этом сказал в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".
Встряска 2020 года позволила нам увидеть не только предателей, но и патриотов. Активнее стали общественные организации и молодежь. В стране выкристаллизовывается конструктивное гражданское общество. С активистами надо уметь работать для пользы страны - направлять их энергию в мирное русло.
"Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы ("Белая Русь", БРСМ, ветеранские, профсоюзы и так далее) просмотрели этот запрос. Просмотрели. И на этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации.
Оказывается, вот эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей.И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году.
Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев.
Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие вот на этом островке. Это уже островок - Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет война горячая, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информации, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут. А мы должны упереться и выстоять".
То есть обращения граждан - это только верхушка большого айсберга. Работа с людьми сегодня должна быть всеобъемлющей. Беларусь выдержала напор гибридной атаки. Но самоуспокаиваться точно не время.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все