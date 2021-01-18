Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российских учений "Запад-2021"

Планы развития вооруженных сил страны и совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021".



Во Дворце Независимости с докладом выступил министр обороны Виктор Хренин. Как подчеркнул Александр Лукашенко, маневры, в которых задействована Беларусь, носят сугубо оборонительный характер. И сегодня это актуально как никогда, ведь в Польше и странах Балтии постоянно увеличивается воинский контингент НАТО.





А. Лукашенко принял с докладом министра обороны

Обсудили на встрече и мобилизационную готовность белорусских войск. В армии также начинается новая пятилетка и главная задача для людей в погонах –