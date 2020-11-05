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Президент Беларуси обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Пандемия COVID в мире снова набирает обороты. Как противостоять и какие меры помогут эффективно сдерживать инфекцию, сегодня обсудили во Дворце Независимости. Среди участников разговора - члены правительства, главы всех регионов, помощники президента по областям и, конечно, медики. Здоровье белорусов президент назовет главным богатством. А заботу о жизни людей - приоритетом политики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что вирус мутирует, и бороться с ним становится сложнее. И это главная причина закрытия белорусской границы. Напомним, эта мера действует с 1 ноября. Въезд для иностранцев невозможен как с территории Польши, Литвы, Украины, так и России.
У Беларуси есть все ресурсы для борьбы с пандемией
Сегодня белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с пандемией. Помощь будут оказывать всем нуждающимся и впредь в полном объеме. Важно обмениваться опытом и оперативно принимать решения. В помощь - информационные технологии. Сегодня они позволяют проводить и селекторы по COVID-ситуации, когда на связь выходят все регионы.
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