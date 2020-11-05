Начнем с вопросов здоровья. Вторая волна коронавируса буквально накрыла Европу, где минувшая неделя принесла самые высокие показатели заболеваемости с начала пандемии. Как противостоять инфекции, какие меры помогут эффективно сдерживать вирус - сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Среди участников члены правительства, главы всех регионов, помощники президента по областям и, конечно, медики.

Здоровье белорусов - наше главное богатство. А забота о жизни людей - приоритет политики. А потому в борьбе с инфекцией мобилизованы все ресурсы - человеческие, технические и финансовые. Здравоохранение обеспечено всем необходимым. И такой тактики страна будет придерживаться и впредь. Сегодня повышенное внимание к эпидобстановке в каждой области. Для оперативного принятия решений на местах президент поручил организовать региональные штабы с привлечением лучших специалистов-медиков. Уже в ближайшие дни они приступят к мониторингу ситуации. Белорусский ответ второй волне коронавируса - в репортаже Ольги Анищенко.



На второй волне COVID-19



События этой недели, похоже, снова ставят Европу перед непростым выбором. На одной чаше весов - кривая роста COVID-пациентов, которая все больше напоминает весенние пики. На другой - экономическая реальность, в которую многим не хочется верить. Испытание локдауном далось так тяжело, что, пожалуй, никто не готов к подобным жертвам. ВОЗ непреклонна: показатели минувшей недели по числу инфицированных самые высокие с начала пандемии. И всем уже очевидно: передышка, которую многие страны получили летом, определенно закончилась.



Президент обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19

Это совещание словно сверка часов: как действовать, когда COVID подобно вулкану после паузы вновь набирает активность. Его удар вряд ли будет более щадящим. Оттого и готовность дать отпор сегодня максимальна. На замке даже граница. И лишь COVID тому причина.



Президент о закрытии границ Беларуси: никакой политики здесь нет

А. Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей

Белорусский ответ эпидемии

Весенняя антиковидная кампания сегодня служит ориентиром в борьбе с пандемией. На первой волне отработали все механизмы помощи. И сегодня система работает как часы. Главное - не допустить сбоев. Вирус, конечно, может доставить еще немало неприятностей вкупе с традиционным осенним набором инфекций. Но на то есть вакцины от гриппа и разумные меры противодействия. Не переусердствовать, призывает президент.





Президент: Система здравоохранения имеет все нужные ресурсы в борьбе с COVID

Президент призвал не рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с COVID

Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат".





И пусть сегодня многие делают ставки, что вторая волна куда коварнее, белорусский ответ вряд ли будет другим. Остановить производства, парализовать экономику и жизнь - карантинная риторика уже не столь популярна в мире. И в стране у нее немного поклонников. Если грамотно выстроить систему противодействия и помощи, непростой предстоящий период удастся выстоять без масштабных запретов.





Президент: Борьба с COVID должна быть системной







Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет. Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены".



В стране появятся региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19

И. Карпов: на специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с COVID-19



Меры профилактики в борьбе с COVID

Одним словом, подход будет системным. Ответных шагов Минздрав ждет и со стороны белорусов, напоминая о работающей формуле здоровья. Дистанция, гигиена рук, проветривание помещений и, конечно, маски. Дело, как говорится, личной ответственности. Хотя как посмотреть. Накануне ведомство обновит правила ношения масок, сделав их обязательными в студенческих аудиториях, в торговле и общепите, для работников промышленности, транспорта и бытового обслуживания.

Медицинских масок в Беларуси достаточно

Чтобы избежать дефицита, важно взять на карандаш производственные мощности. На старте года многие компании таким образом дополнили линейку своей продукции. Сегодня в строю прибыло. Новую линию запустил и Медтехноцентр.







Борьба с COVID-19

Чтобы снизить риски для здоровья, Минздрав призывает помнить о прививках. Грипп еще впереди, а совмещать его с COVID - перспектива незавидная. И если от нового вируса вакцину еще ждут (в Беларуси идут клинические испытания), то укол от гриппа - процедура стандартная. Уже почти 40 % привитых - неплохой результат. Когда же с подобной легкостью получится привиться от COVID? Пока вакцина в работе. Президент поручает заглянуть за горизонты и подумать о своем производстве.





А. Лукашенко поручил проработать производство в Беларуси российской вакцины от коронавируса



Студенты профильных вузов помогают в борьбе с COVID-19



Сегодня на подхвате у медиков и те, кто пока лишь грызет гранит медицинской науки. Многие студенты первый опыт получили весной. И теперь снова в строю. По доброй воле, по зову сердца. Такие отряды добровольцев есть в Гродно, на поток эту работу ставит Гомель. Учеба в "боевых" условиях стала лучшей практикой и помощью старшим коллегам.



Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета: "Это история, которая идет от студентов, а не навязанная сверху идея. Молодые люди сами приходят, сами задают вопрос, как могут помочь стране в пандемию. В настоящее время работает волонтерский отряд из числа студентов, которые заново учат дышать людей с COVID-19. Это вопросы дыхательной реабилитации заболевших. Узкая, но очень важная ниша. Ведь многие из этих людей теряют возможность к нормальному дыханию. по собственной воле, застрахованы...Это собственная воля студентов. Они как активные, ответственные граждане нашей страны не могут остаться вне ситуации, вне решения этой проблемы".



На второй волне COVID-19