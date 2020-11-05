3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Начнем с вопросов здоровья. Вторая волна коронавируса буквально накрыла Европу, где минувшая неделя принесла самые высокие показатели заболеваемости с начала пандемии. Как противостоять инфекции, какие меры помогут эффективно сдерживать вирус - сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Среди участников члены правительства, главы всех регионов, помощники президента по областям и, конечно, медики.
Здоровье белорусов - наше главное богатство. А забота о жизни людей - приоритет политики. А потому в борьбе с инфекцией мобилизованы все ресурсы - человеческие, технические и финансовые. Здравоохранение обеспечено всем необходимым. И такой тактики страна будет придерживаться и впредь. Сегодня повышенное внимание к эпидобстановке в каждой области. Для оперативного принятия решений на местах президент поручил организовать региональные штабы с привлечением лучших специалистов-медиков. Уже в ближайшие дни они приступят к мониторингу ситуации. Белорусский ответ второй волне коронавируса - в репортаже Ольги Анищенко.
На второй волне COVID-19
События этой недели, похоже, снова ставят Европу перед непростым выбором. На одной чаше весов - кривая роста COVID-пациентов, которая все больше напоминает весенние пики. На другой - экономическая реальность, в которую многим не хочется верить. Испытание локдауном далось так тяжело, что, пожалуй, никто не готов к подобным жертвам. ВОЗ непреклонна: показатели минувшей недели по числу инфицированных самые высокие с начала пандемии. И всем уже очевидно: передышка, которую многие страны получили летом, определенно закончилась.
Президент обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Это совещание словно сверка часов: как действовать, когда COVID подобно вулкану после паузы вновь набирает активность. Его удар вряд ли будет более щадящим. Оттого и готовность дать отпор сегодня максимальна. На замке даже граница. И лишь COVID тому причина.
Президент о закрытии границ Беларуси: никакой политики здесь нет
А. Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей
Белорусский ответ эпидемии
Весенняя антиковидная кампания сегодня служит ориентиром в борьбе с пандемией. На первой волне отработали все механизмы помощи. И сегодня система работает как часы. Главное - не допустить сбоев. Вирус, конечно, может доставить еще немало неприятностей вкупе с традиционным осенним набором инфекций. Но на то есть вакцины от гриппа и разумные меры противодействия. Не переусердствовать, призывает президент.
Президент: Система здравоохранения имеет все нужные ресурсы в борьбе с COVID
Президент призвал не рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с COVID
Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат".
И пусть сегодня многие делают ставки, что вторая волна куда коварнее, белорусский ответ вряд ли будет другим. Остановить производства, парализовать экономику и жизнь - карантинная риторика уже не столь популярна в мире. И в стране у нее немного поклонников. Если грамотно выстроить систему противодействия и помощи, непростой предстоящий период удастся выстоять без масштабных запретов.
Президент: Борьба с COVID должна быть системной
Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет. Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены".
В стране появятся региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19
И. Карпов: на специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с COVID-19
Меры профилактики в борьбе с COVID
Одним словом, подход будет системным. Ответных шагов Минздрав ждет и со стороны белорусов, напоминая о работающей формуле здоровья. Дистанция, гигиена рук, проветривание помещений и, конечно, маски. Дело, как говорится, личной ответственности. Хотя как посмотреть. Накануне ведомство обновит правила ношения масок, сделав их обязательными в студенческих аудиториях, в торговле и общепите, для работников промышленности, транспорта и бытового обслуживания.
Медицинских масок в Беларуси достаточно
Чтобы избежать дефицита, важно взять на карандаш производственные мощности. На старте года многие компании таким образом дополнили линейку своей продукции. Сегодня в строю прибыло. Новую линию запустил и Медтехноцентр.
Борьба с COVID-19
Чтобы снизить риски для здоровья, Минздрав призывает помнить о прививках. Грипп еще впереди, а совмещать его с COVID - перспектива незавидная. И если от нового вируса вакцину еще ждут (в Беларуси идут клинические испытания), то укол от гриппа - процедура стандартная. Уже почти 40 % привитых - неплохой результат. Когда же с подобной легкостью получится привиться от COVID? Пока вакцина в работе. Президент поручает заглянуть за горизонты и подумать о своем производстве.
А. Лукашенко поручил проработать производство в Беларуси российской вакцины от коронавируса
Студенты профильных вузов помогают в борьбе с COVID-19
Сегодня на подхвате у медиков и те, кто пока лишь грызет гранит медицинской науки. Многие студенты первый опыт получили весной. И теперь снова в строю. По доброй воле, по зову сердца. Такие отряды добровольцев есть в Гродно, на поток эту работу ставит Гомель. Учеба в "боевых" условиях стала лучшей практикой и помощью старшим коллегам.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета: "Это история, которая идет от студентов, а не навязанная сверху идея. Молодые люди сами приходят, сами задают вопрос, как могут помочь стране в пандемию. В настоящее время работает волонтерский отряд из числа студентов, которые заново учат дышать людей с COVID-19. Это вопросы дыхательной реабилитации заболевших. Узкая, но очень важная ниша. Ведь многие из этих людей теряют возможность к нормальному дыханию. по собственной воле, застрахованы...Это собственная воля студентов. Они как активные, ответственные граждане нашей страны не могут остаться вне ситуации, вне решения этой проблемы".
На второй волне COVID-19
Сегодня в тесной связке работают все университетские кадры. И те, кто только начинает в профессии, и те, кто свой статус заслужил упорным трудом. Сотрудники вузов выезжают в райцентры, врачи получают доступ к лучшим экспертам. Тот случай, когда в больницах важны не только средства защиты, койки и кислород, но и уверенность, что на местах помогут с принятием порой жизненно важных решений. Казалось бы, систему на всех уровнях сегодня выстроили до деталей. Усилия общества, где каждый может соблюдать простые меры безопасности, помогут упрочить результат.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Литве опасаются дефицита медпрепаратов из-за новой директивы ЕС
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье: уничтожены 32 беспилотника, есть пострадавшие
Дирун: Экономическое положение Молдовы резко ухудшилось из-за проевропейского курса
За что президент Штайнмайер ударил писателя Мартина на светской вечеринке
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов