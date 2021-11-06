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Президент открыл новый кардиоцентр в Могилеве
"Здоровый" подарок для города. Накануне в Могилеве открыли новый кардиоцентр при участии Президента Беларуси. Расположился он на базе областной клинической больницы. Стало доброй традицией делать подарки людям в преддверии государственного праздника - Дня Октябрьской революции. Это всегда объекты, которые важны для развития регионов и комфорта их жителей. Вот таким новым смыслом и значением в наше время наполнен день 7 Ноября.
Подарком для могилевчан стали новый физкультурно-оздоровительный комплексв микрорайоне Фатина. В новом ФОКе 50-метровый бассейн и для любителей, и для спортсменов. Также ребята в стенах комплекса могут заниматься боксом, борьбой, дзюдо, карате, настольным теннисом и не только. Местное население ждало открытия ФОКа как никто. Это большой подарок для обновления района. Кстати, жители поблагодарили Президента лично.
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