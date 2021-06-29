Президент открыл Республиканский бал выпускников

На это традиционное мероприятие приглашаются лучшие дипломанты вузов со всей страны. Президент поздравил молодежь с окончанием столь важной страницы в жизни и пожелал в дальнейшем достигать успехов с такими же горящими глазами и справедливым отношением к делу и людям. Еще один важный посыл от главы государства: быть осторожнее в суждениях, чтобы потом не стыдиться своих же слов или постов в соцсетях.