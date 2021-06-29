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Президент открыл Республиканский бал выпускников
Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии Республиканского бала выпускников.
На это традиционное мероприятие приглашаются лучшие дипломанты вузов со всей страны. Президент поздравил молодежь с окончанием столь важной страницы в жизни и пожелал в дальнейшем достигать успехов с такими же горящими глазами и справедливым отношением к делу и людям. Еще один важный посыл от главы государства: быть осторожнее в суждениях, чтобы потом не стыдиться своих же слов или постов в соцсетях.
Кроме традиционных праздничных слов, Президент обратился и к серьезным темам. Так, Александр Лукашенко напомнил, что нет ничего дороже подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
И как в такой день без приятных моментов? Лучшим преподавателям Президент вручил награды - благодарности за упорный и нелегкий труд. Неформальную часть вечера открыл торжественный аккорд, который Президент исполнил вместе со студентами на пианино. Самые интересные детали республиканского бала смотрите в "Панораме".
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