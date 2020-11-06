Президент: Открытие 3-й линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости

Сегодня прошел тест-драйв четырех станций новой линии метро: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". В открытии зеленой ветки принял участие глава государства. Александр Лукашенко проехал по всему маршруту новой линии. Эти станции стали долгожданным подарком городу и людям в преддверии 7 Ноября. Линия соединит центр Минска и его южные и северные районы. Это событие действительно стало настоящим праздником. И, кстати, получилось очень красиво визуал. Безопасность и техническое оснащение. Станции украшают скульптуры наших мастеров - настоящий музей под землей. Еще больше восхищает то, что вся эта красота создана руками наших специалистов для комфорта и удобства белорусов.



Съемочные группы Агентства теленовостей присутствовали на всех этапах большой стройки. Сегодня в числе первых пассажиров была Илона Красутская. У нее все подробности.





Новая зеленая линия минского метро

Musthave любого путешественника - спуск в местную подземку. Границы пока закрыты, изучаем собственную. 4 новые станции с потрясающим визуалом - настоящее произведение искусства.



Как строили 3-ю линию минского метро



Новые станции и по комфорту, и эстетически, безусловно, выигрывают у всех своих предшественниц. Но у каждой своя красота для определенной эпохи. Менялась история, менялось и минское метро. Теперь это безбарьерная среда на станциях, комфортные поезда (здесь ходят Штадлеры), бесконтактная система проезда. На станциях и в тоннелях Wi-Fi. Приятно не только прокатиться, но и спуститься в подземку просто на экскурсию. Сегодня в числе первых пассажиров новой линии был и президент.



Президентский кортеж приехал к станции метро "Ковальская Слобода". Она находится на пересечении Воронянского и Жуковского. Рядом идет застройка комплекса "Минск-Мир". Новоселов будет очень много, метро просто необходимо в этом районе. А сколько труда было вложено над и под землей. И еще больше средств. Для понимания: 1 км проходки стоит 80 миллионов долларов. Дорого, но в других странах еще дороже.





Доклад президенту прямо в подземном переходе

Президент: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт

Метро, конечно, не только самый народный, но и экологичный транспорт. Беларусь поддерживает мировой тренд на электро. Завтра открывают атомную станцию. Теперь созданы все условия, чтобы белорусы пересели на электротранспорт.



Новая линия соединит южные и северные районы столицы



Пора посмотреть, как все устроено на новых станциях. "Ковальская Слобода" пока временно будет конечной на зеленой ветке. В метрополитене действует гибкая система оплаты проезда. Что называется, плати как хочешь: проездным, банковской картой, часами или по технологии Face ID. Президенту вручили именную карточку. Но проездной не безлимитный.



На новых станциях установлены защитные экраны

На станции "Ковальская Слобода" нет колонн, очень просторно, без проблем на платформе разместился коллектив метростроевцев. 150 человек. Благодаря этим людям создана вся эта красота. На потолке кованые декоративные конструкции. Стены украшают графические сюжеты. Это стекло противоударное. Как и на всех новых станциях, здесь тоже установлены защитные экраны турецкого производства. Они открываются синхронно с дверьми поезда. Сделано для безопасности, чтобы никто не упал на рельсы.



Президент: Открытие 3-й линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости

"Когда-то, десяток лет назад, я требовал от метростроевцев, чтобы мы под землей не создавали музеи, это очень дорого. Мы и так платим по $80 миллионов за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы. Более 3000 было задействовано. Спасибо вам. И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал Президент, обращаясь к представителям трудовых коллективов Минского метрополитена и Минскметростроя. Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро - показатель нашей социальной и политической устойчивости, - подчеркнул Президент. - В это время такие государства, как мы подобных объектов не создают. Абсолютное большинство людей в стране - трудолюбивые и порядочные, как и те, кто строил новые станции. "Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены - это серьезная ломка. Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная, спокойная".



Минское метро: 37 лет и 42 км без пробок

Теперь это история. Но и она могла прерваться из-за дороговизны. Всегда полезно оглянуться назад и вспомнить, как все начиналось. Хроника Минского метрополитена длиною в 37 лет. 42 км без пробок. И теперь 33 станции. Современные, удобные, безопасные. Строили всей страной. Все вырученные средства на субботниках неоднократно шли на строительство новых станций. Не жалели ни средств, ни усилий, чтобы было удобно людям.



Президент о том, как сохранили отечественную школу строительства метро

"Была идея в середине 90-х, после распада Союза, когда было тяжело, прекратить в Минске существование метрополитена", - сказал Президент. Однако, несмотря на трудности, удалось достроить новые станции второй ветки. "И тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем", - обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что решение было обусловлено прежде всего желанием сохранить отечественную школу строительства метро. "Ведь немного городов в мире и тогда, и сейчас занимаются строительством метро. И мне стало жалко. Если мы прекратим, не будет этой великой школы. А это сопоставимо с космосом, только под землей, это высший уровень строительства, здесь инновации, новейшие технологии и отсюда строители там, наверху, на земле черпают современные методы строительства", - объяснил глава государства. В 2012 году, по его словам, было принято решение о строительстве 3-й линии метро.

Однако президент потребовал сделать это за непродолжительное время. Поэтому была приобретена специальная машина "Алеся", с появлением которой темпы проходки туннелей увеличились в разы. "Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше к новым целям, - обозначил планы на перспективу глава государства. - Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству 4-й линии метрополитена - кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".



Перспектива - новое метро в районе "Умного города"

Пока плюс 4 станции, а дальше - еще больше новых в Слуцком направлении. Работы уже идут. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг. Учитывая, что скоро начнет застраиваться север Минска, за проект “Умный город” возьмется инвестор из Эмиратов, будет ветка и в эту сторону. Да и наземному метро тоже быть.





А. Лукашенко: Никто не вправе сделать нас своим придатком

Мы построили метро, биотехнологическую корпорацию, атомную станцию. Вот только наши достижения и наши внутренние дела все некоторым не дают покоя. В этом году нами особенно озаботились всякие советчики. То выборы наши не нравятся, то еще что-то не так - не эдак. Что ж... Если следовать логике, ждем реакции всех заботливых и на американские выборы.



Открытие движения по 3-й линии метро

Что ж! Настало время открыть движение 3-й линии и устроить тест-драйв.



С "Ковальской Слободы" переезжаем на следующую станцию – "Вокзальная". Время в пути между ними - ровно 2 минуты. "Вокзальная" - пересадочная станция между Московской и Зеленолужской линиями. У нее наземный вестибюль, находится возле станции "Дружная". Скульптура "Древо дорог" авторства Александра Шаппо идеально вписалась. Рядом вокзал — все дороги ведут туда. На станции есть переход на другую - "Площадь Ленина". В туннелях перехода установлены траволаторы, движутся со скоростью 5−7 километров в час. Очень удобно для тех, кто едет на вокзал или с вокзала с тяжелыми сумками.

От станции "Вокзальной" до "Пл. Ф. Богушевича" за полторы минуты

"Наступны прыпынак" - станция “Франтишка Богушевича”. До нее доезжаем за полторы минуты. Самая поэтичная находится у Театра музкомедии. В интерьере - две скульптуры с цитатами поэта: ткацкий станок и книга.



Станция "Юбилейная площадь" - самая глубокая: 32 метра

Быстрее всего - за 1 минуту 15 секунд - мы добрались до станции "Юбилейная площадь". Она пересадочная на Автозаводскую линию. Отдельного входа сюда нет, попасть можно только через станцию метро "Фрунзенская". Связаны они пешеходными переходами, а для удобства установлены траволаторы. "Юбилейная площадь" - самая глубокая: 32 метра под землей.

7 Ноября 3-я линия метро откроется для пассажиров