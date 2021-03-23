Президент ответил на вопросы трудового коллектива кожевенного завода в Гатове

Сегодня заводчане не упустили возможность задать Главе государства свои вопросы. Будущее предприятия, пандемия и события в стране - разговор получился на злобу дня. Один из вопросов также касался дополнительного повышения пенсионного возраста. Каких-то новых решений в этом ключе не обсуждается.



Британский штамм, возможная третья волна COVID-19 и сохранение масочного режима. Все разговоры так или иначе касаются коронавируса. В Беларуси продолжается интенсивная вакцинация групп риска. Как рассказал сегодня Александр Лукашенко, через неделю начнется производство вакцины от COVID-19 по российским технологиям.







Пандемия и протесты против ограничений в мире. Изрядно штормит всю планету. Беларусь не закрывала границы, сохранила трудовые коллективы и дала людям возможность заработать. Успешно пройдя очередной период потрясений, было бы глупо сейчас все разрушить. Такой радости мы уж точно не доставим псевдоборцам за счастье Беларуси из телеграм-каналов. В истории нашей страны были периоды куда тяжелее. Учтя уроки прошлого, важно сплотиться и работать на результат.







Любой нормальный человек хочет для своей страны мира и благополучия, а не каких-то новых потрясений. Жить в независимой стране, заниматься любимым делом и иметь все возможности для развития. Это в том числе цель заводчан из Гатова, многие посвятили этому предприятию треть жизни. Сегодня им важно было услышать, что их не коснется приватизация. Наоборот следующие производственные победы они совершат уже как полноценное звено в цепочке ассоциации производителей и потребителей кожсырья.



