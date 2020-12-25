Президент о возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь: политических игр не было

На страже здоровья медики и в будни, и выходные, и в праздники. Президент, общаясь с врачами, не преминет поздравить с Рождеством тех из них, кто отмечает этот день вместе со всем католическим миром. Светлыми помыслами, чувствами любви и добра в эти праздничные дни наполнены сердца каждого белоруса.

Президент о возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

Накануне в страну акурат к рождественским службам вернулся глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич. Этому решению предшествовал визит в Беларусь спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Архиепископ лично встречался с президентом. Как ранее сообщал МИД Беларуси, Гуджеротти передал президенту письмо от понтифика с просьбой найти решение сложившейся ситуации. На эту тему вопрос от журналистов.





Президент рассказал о задержании террористической группы Автуховича



И сегодня же президент прокомментировал недавнее задержание террористической группы Николая Автуховича. Александр Лукашенко отметил успешную работу спецслужб при проведении этой операции.



На исходе 2020-й... Он завершает трилогию Года малой родины. Все это время было посвящено местам, где мы родились. Не забывать о родных городах и поселках, прикладывать усилия для их развития - эта государственная идея возродить малую родину для многих стала личной. Ведь каждому по силам сделать что-то доброе и полезное для своего родного края. И тем самым не просто порадоваться успехам страны, но и почувствовать личную причастность. Сегодня медики спросили президента о трехлетней созидательной работе.



Так и с COVID... Белорусская система медпомощи прошла проверку и первой весенней волной, не дает сбоев она и сегодня.