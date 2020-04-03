3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Президент ответил на вопросы журналистов | 03.04.2020
Будучи в Минском регионе, журналисты воспользовались возможностью задать Президенту вопросы на актуальные темы. Так или иначе они касались влияния пандемии на нашу жизнь.
Меры поддержки экономики и бизнеса. Возможное продление школьных каникул. Работа врачей и проведение массовых мероприятий. То есть – спросили обо всем, что волнует общество, и о чем бурлит интернет и соцсети. Например, о том, что на следующей неделе должна начаться последняя четверть учебного года. То есть, каникулы, которые оказались как нельзя кстати, заканчиваются.
Коронавирус через призму экономики
Все чаще в последнее время задаются вопросом: что будет после пандемии. "Мир будет другим", - вот так метко накануне высказался наш Президент. Если оставить за скобками политические и медицинские моменты, то видим, как несладко приходится бизнесу, и все чаще в разных странах звучат голоса о необходимости мер поддержки. То есть - все больше политиков, экспертов, предпринимателей смотрят на коронавирус как раз-таки через призму экономики.
Президент поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Простой производств и предприятий во многих странах ставит бизнес "на колени". И поэтому Президент - не сторонник запретов в нынешней ситуации. Тем более что введение жесткого карантина и комендантского часа в Беларуси не улучшит ситуацию. Поэтому и два самых популярных вида спорта - хоккей и футбол - продолжают национальные чемпионаты. Хотя, конечно, во время проведения матчей придерживаются всех необходимых мер санитарной предосторожности.
Президент - белорусам: Не поддаваться панике!
Александр Лукашенко призывает белорусов не паниковать из-за коронавируса. Но порой непросто сохранять спокойствие, когда вокруг – в отдельных СМИ, мессенджерах и социальных сетях - то и дело нагнетают обстановку. Психологическое и информационное давление сегодня настолько чувствуется, что даже придумали специальный термин "инфодемия"!
В Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом
На передовой борьбы с распространением вирусных инфекций (и, в частности, с новым COVID-19) сейчас наши врачи. На них - серьезная нагрузка. Президент не раз выражал слова благодарности тем, кто давал клятву Гиппократа и сегодня ставит на ноги даже сложных пациентов.
Совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси пройдет на следующей неделе
Из сказанного лидером очевидно: все необходимые меры по нераспространению COVID-19 и оказанию нужной помощи принимаются медиками в полном объеме. Действуем точечно, без лишней паники! Уже на следующей неделе пройдет совещание, где посмотрят на эпидситуацию с точки зрения статистики. Несмотря на психоз вокруг нового вируса, в целом цифры первого квартала 2020-го говорят о позитивном тренде - смертность меньше, чем раньше. Кстати, свои данные уже «подбил» губернатор столичного региона і поделился с журналистами, не дожидаясь анонсированного Президентом разговора.