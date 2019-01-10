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Президент по доброй традиции вручил премии "За духовное возрождение"
Музыканты, спортсмены, педагоги и те, кто делает все возможное для Родины. Президент Александр Лукашенко по доброй традиции вручил премии "За духовное возрождение" на торжестве, которое прошло во Дворце Республики вчера. Глава государства отметил, что главная ценность Беларуси - это люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают ее славу. Наши соотечественники, получившие награду, - несомненно, герои, которые стремятся сделать Беларусь ярче и добрее.
Среди лауреатов премии есть и те, кто каждый день совершает настоящий подвиг, - коллектив детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей с особенностями психо-физического развития. Также в списке лауреатов премии "За духовное возрождение" - авторы музыки и текстов Юлия Быкова и Евгений Алейник: они посвятили малой родине цикл песен и эстрадных номеров. Спецпремия Президента деятелям культуры и искусства - Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных сил и коллективу Белорусской хореографической гимназии-колледжа. Премией "За духовное возрождение" также отмечены Поставский центр соцобслуживания и Мария Василевич - обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа". Впрочем, это далеко не весь список: представители церкви и секции по переводу литургических текстов, журналисты и спортсмены. Ольга Мазуренок, Борис Герстен и тренер Ирина Барановская - обладатели спецпремии Главы государства "Белорусский спортивный Олимп".
После официальной части прошел большой праздничный концерт.
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