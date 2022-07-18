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Президент подписал новую редакцию Кодекса о земле

Хозяйственный подход в решении земельных вопросов. Президент 18 июля подписал закон об изменении Кодекса о земле. Нововведения позволят, в частности, узаконить самовольно занятые участки, также допускается их раздел. С 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, были ограничены в праве распоряжения такими участками. Есть послабления и для дачников. Кроме того, законом усилена роль местных органов власти по регулированию земельных отношений, наведению порядка на земле и разрешению земельных споров.

Первое - земельная амнистия, т. е. разрешение многолетних накопившихся проблем в больших и малых нарушениях земельного законодательства. Все это с точки зрения населения требовало решения. До настоящего времени с такими вопросами следовало обращаться к главе государства. Хотя он в последнее время особенно подчеркивал, что ряд норм носит незначительный характер, особенно у границ действующих населенных пунктов, никакого риска здесь нет. Исполкомы смогут принимать решения, исходя из действующих норм и правил. Второй компонент - это возможность выкупить землю с льготными коэффициентами.
Дмитрий Матусевич, председатель государственного Комитета по имуществу Беларуси

Законом увеличивается и предельная площадь предоставляемых участков. Для строительства жилых домов на селе предусмотрено до одного гектара. Часть новаций заработает уже с 1 сентября. А обновленный Кодекс о земле вступит в силу с начала будущего года.

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