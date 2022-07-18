Президент подписал новую редакцию Кодекса о земле

Первое - земельная амнистия, т. е. разрешение многолетних накопившихся проблем в больших и малых нарушениях земельного законодательства. Все это с точки зрения населения требовало решения. До настоящего времени с такими вопросами следовало обращаться к главе государства. Хотя он в последнее время особенно подчеркивал, что ряд норм носит незначительный характер, особенно у границ действующих населенных пунктов, никакого риска здесь нет. Исполкомы смогут принимать решения, исходя из действующих норм и правил. Второй компонент - это возможность выкупить землю с льготными коэффициентами.

Дмитрий Матусевич, председатель государственного Комитета по имуществу Беларуси

