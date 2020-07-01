ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по работе с населением

На личном контроле Президента

Исполнение документа - на личном контроле Александра Лукашенко. Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля будет мониторить реализацию принятых мер и ежеквартально докладывать Главе государства. Стоит задача также информировать население о решении этих вопросов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все