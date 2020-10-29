Президент подписал распоряжение о подготовке VI Всебелорусского народного собрания

Так какой быть нашей стране в будущем? Эту многогранную тему предстоит обсудить на Всебелорусском народном собрании. Кстати, сегодня президент подписал распоряжение о подготовке этого масштабного, важного и принципиального мероприятия. Согласно документу, создан республиканский оргкомитет. Его возглавит премьер-министр Роман Головченко. Отметим, именно там будут аккумулироваться все итоги общественного обсуждения актуальных вопросов развития страны. Они будут представлены в оргкомитет до 20 ноября этого года.