Президент подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и Евроcоюзом.



Визовое соглашение предусматривает, что стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а получить многократные визы станет проще. Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Оно предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180.



Документы должны быть одобрены Европейским парламентом. Визовое соглашение может вступить в силу в июне 2020 года.



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