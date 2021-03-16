Президент подписал указ о Конституционной комиссии

Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания.



Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов госорганов и других организаций. До 1 августа Конституционная комиссия должна представить главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум.





В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель П.Миклашевич

В состав комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юристы, представители общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич.

Президент встретился с Конституционной комиссией

Накануне

. Во Дворце Независимости также присутствовали премьер-министр и глава Администрации. Они не входят в состав Конституционной комиссии. Но и правительство, и Администрация в рамках своих компетенций будут участвовать в этой большой работе. Предложения по изменению Основного закона поступали и на диалоговых площадках, и по парламентской линии. Старались максимально услышать каждого. Все идеи предстоит проанализировать комиссии.

Конституция стала символом свободной и мирной жизни белорусов

При этом важно не потерять лучшее из прежнего опыта. Действующий документ себя не исчерпал. Об этом говорит и