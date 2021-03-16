3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент подписал указ о Конституционной комиссии
Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания.
Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов госорганов и других организаций. До 1 августа Конституционная комиссия должна представить главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум.
В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель П.Миклашевич
В состав комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юристы, представители общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич.
Президент встретился с Конституционной комиссией
Накануне
. Во Дворце Независимости также присутствовали премьер-министр и глава Администрации. Они не входят в состав Конституционной комиссии. Но и правительство, и Администрация в рамках своих компетенций будут участвовать в этой большой работе. Предложения по изменению Основного закона поступали и на диалоговых площадках, и по парламентской линии. Старались максимально услышать каждого. Все идеи предстоит проанализировать комиссии.
Конституция стала символом свободной и мирной жизни белорусов
При этом важно не потерять лучшее из прежнего опыта. Действующий документ себя не исчерпал. Об этом говорит и
, который недавно прошел в Беларуси. Большинство респондентов считает нынешний Основной закон актуальным. Именно с ним Беларусь сформировалась как суверенное мирное государство. Учитывая реалии и новые риски, назрела необходимость актуализировать документ. Работа над ним будет публичной.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов