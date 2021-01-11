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Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами
Приятная новость. Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики.
Им приходится работать в гуще событий. Порой рискуя жизнью
Медали "За отвагу" удостоен специальный корреспондент Столичного телевидения Григорий Азаренок, "За трудовые заслуги" - обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины награждены журналисты президентского пула Дмитрий Крят (издательский дом "Беларусь сегодня") и Игорь Тур (Второй национальный телеканал).
- заместитель директора канала "Культура" Белорусского радио - удостоен почетного звания "Заслуженный деятель культуры".
Благодарности президента сотрудникам СМИ
Кроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности президента за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Она объявлена журналистам Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Например, Ксении Лебедевой и Александру Хоровцу действительно пришлось несладко, работали, как принято говорить у телевизионщиков, в поле в опасных условиях.
Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!
Благодарности удостоены корреспондент АТН Мария Петрашко и ведущие программы
. При этом на журналистов и ведущих обрушился вал угроз и травли. Но они ни на секунду не изменили своей профессии.
Благодарность президента также объявлена и нашим коллегам, журналистам Второго национального телеканала, Столичного телевидения, Белорусского телеграфного агентства и газеты "СБ. Беларусь сегодня".
За плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность Благодарности президента удостоен композитор Евгений Олейник.
Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!
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