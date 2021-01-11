Приятная новость. Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики.





Им приходится работать в гуще событий. Порой рискуя жизнью

Медали "За отвагу" удостоен специальный корреспондент Столичного телевидения Григорий Азаренок, "За трудовые заслуги" - обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины награждены журналисты президентского пула Дмитрий Крят (издательский дом "Беларусь сегодня") и Игорь Тур (Второй национальный телеканал).

- заместитель директора канала "Культура" Белорусского радио - удостоен почетного звания "Заслуженный деятель культуры".

Благодарности президента сотрудникам СМИ

Кроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности президента за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Она объявлена журналистам Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Например, Ксении Лебедевой и Александру Хоровцу действительно пришлось несладко, работали, как принято говорить у телевизионщиков, в поле в опасных условиях.

Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!

Благодарности удостоены корреспондент АТН Мария Петрашко и ведущие программы

. При этом на журналистов и ведущих обрушился вал угроз и травли. Но они ни на секунду не изменили своей профессии.

Благодарность президента также объявлена и нашим коллегам, журналистам Второго национального телеканала, Столичного телевидения, Белорусского телеграфного агентства и газеты "СБ. Беларусь сегодня".

За плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность Благодарности президента удостоен композитор Евгений Олейник.