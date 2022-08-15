Президент подписал указ о приеме в белорусское гражданство 401 человека

В рамках выполнения поручения главы государства с августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5 657 человек. Из них указами Президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3 030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2 627 лицам. При подготовке и оформлении материалов по вопросам гражданства сотрудники органов внутренних дел консультируют и оказывают всестороннее содействие ходатайствующим. Все, кто получает белорусское гражданство, являются законопослушными людьми, ведут добропорядочный образ жизни, осуществляют в республике трудовую деятельность и уже интегрированы в общество.

Виталий Наумчик, первый замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси