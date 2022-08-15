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Президент подписал указ о приеме в белорусское гражданство 401 человека

401 человек, из них 86 детей, станут гражданами Беларуси. Указ о приеме в гражданство подписал Президент. Так белорусский паспорт получит 341 украинец. В основном это лица, прибывшие в страну из Донецкой и Луганской областей. Среди них 39 семей.

В рамках выполнения поручения главы государства с августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5 657 человек. Из них указами Президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3 030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2 627 лицам. При подготовке и оформлении материалов по вопросам гражданства сотрудники органов внутренних дел консультируют и оказывают всестороннее содействие ходатайствующим. Все, кто получает белорусское гражданство, являются законопослушными людьми, ведут добропорядочный образ жизни, осуществляют в республике трудовую деятельность и уже интегрированы в общество.
Виталий Наумчик, первый замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

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