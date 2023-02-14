Дополнительная гарантия от государства для тех, кто носит погоны. Президент подписал указ "Об арендном жилье для военнослужащих". Те, в чью собственность в скором времени перейдут квадратные метры, эту новость, конечно, особенно ждали. Люди в погонах на протяжении многих лет выполняют важные функции для страны, а потому не могут остаться без поддержки государства. Для многих же такое решение стало хорошей мотивацией с большей отдачей выполнять работу и служить Родине. Еще предстоит решить некоторые формальности, но многие военнослужащие уже делятся своими эмоциями и говорят слова благодарности. Об этом материал Виктории Радевич.

Семья военнослужащего Евгения Пусько уже больше полугода обустраивает свой быт в арендном жилье в Мачулищах. Переехать сюда по долгу службы пришлось прошлым летом, когда майора перевели в 49-ю радиотехническую бригаду военно-воздушных сил и войск ПВО. Вместе с Евгением супруга Кристина. Она тоже военнослужащая, но сейчас занята не менее важной работой - в декрете растит младшего сына Дениса.



Познакомились еще в 2010 году, когда я поступила в Военную академию. Как-то там немножко пообщались, на этом общение закончилось. Через два года снова встретились, наверное, это просто судьба нас так связала. Снова встретились, правда, он служил в городе Береза. Я служила в городе Бобруйске уже на контракте. Потом он перевелся из Березы служить к нам в Бобруйск. И мы начали строить свою семью. Кристина Пусько, супруга Евгения Пусько



Офицерский путь Евгения длится уже 10 лет. За годы службы супруги с детьми на руках сменили не одно место проживания, в том числе в Бобруйске, Мозыре и Поставах. Все это время жили в съемных квартирах. Хотя, нужно отметить, и в этом случае государство поддерживала молодую семью: часть оплаты компенсировали. Тем не менее, новость о том, все эти обжитые квадраты могут заслуженно стать своими, не оставила без эмоций.



Честно сказать, накопить на свою квартиру сложно, проблематично. А служба в ВС дает мне такую гарантию, что я в будущем своей семье, своим детям смогу предоставить крышу над головой. Я считаю, что это является хорошей мотивацией для всех военнослужащих. В целом такой указ, такая господдержка повышает мотивацию для службы в ВС. Евгений Пусько, начальник отделения боевой подготовки 49-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси



Подписанный Президентом указ действительно ждали многие. Выбрав профессию, что называется, по зову сердца, как это сделал Евгений (он с детства мечтал связать свою жизнь со службой в армии), люди в погонах полностью посвящают себя стране. А потому военнослужащие по справедливости вправе рассчитывать на значительную поддержку. Наше государство об этом позаботилось.



Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране и неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни. На законодательном уровне выкупить жилье в собственность. Военнослужащие должны быть уверены, что после окончания службы они будут обеспечены жильем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Теперь в этом уверен и сотрудник столичной милиции Виталий Шибко. Службе в правоохранительных органах он посвятил почти 17 лет. Почти все эти годы вместе с семьей прожил в арендной квартире. Чтобы стать счастливым обладателем жилых квадратов безвозмездно, согласно новому документу, нужно иметь 25 лет выслуги. Хотя это и без того входило в планы милиционера, указ замотивировал на дальнейшую работу с особой отдачей.



Супруга занимает ответственный пост в Национальном центре персональных данных Республики Беларусь. Считаю, что она поддерживает и меня, и указ Президента. И вчера мы с ней разговаривали об этом и с детьми. И в принципе все с радостью восприняли эту новость. Все-таки не хотелось бы съезжать с арендной квартиры, так как проживаю более 15 лет. Все-таки уже привыкли. Виталий Шибко, замначальника МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска



Тем, кто на военной службе 20 лет, есть возможность получить арендное жилье в собственность с оплатой в рассрочку до 15 лет. Что касается военнослужащих с 20-летней выслугой и уволенных в запас, которые по каким-то причинам желают приобрести другое жилье, за ними остается право владения и пользования арендной квартирой с продлением договора найма, пока жилищные условия не улучшатся.



Сейчас на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий среди тех, кто носит погоны, больше 33 тысяч человек. Подписанный указ - это только дополнительная поддержка для военнослужащих. И все гарантии, которые предусматривались для них ранее, остаются.

