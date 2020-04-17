Также у белорусов стало больше возможностей сделать крупные покупки, такие как квартира или даже дом. Накануне Президент подписал указ "Об ипотечном жилищном кредитовании". Документ направлен на стимулирование банков активней использовать новый механизм для займов. Ведь под залог как гарант выплат по кредиту идет приобретенная недвижимость, а не просто обязательства поручителей.



Банк сможет забрать недвижимость, только если одновременно будут нарушены два условия договора: задолженность более 10 % от суммы кредита, а просрочка по основному долгу и процентам - более 3 месяцев. Но те, кто служит в армии, могут рассчитывать на отсрочку выплат. Новые правила по ипотечному кредитованию начнут действовать с середины октября.



