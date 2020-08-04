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Президент подписал указ об увольнении в запас и призыве на военную службу

В Беларуси начинается осенний призыв. Соответствующий указ накануне подписал Глава государства. На службу в августе-ноябре призовут мужчин, которым к этому времени исполнилось 18 лет и не имеющим права на отсрочку, а также тех, кому она уже не положена. Кроме того, документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы.

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