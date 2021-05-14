3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент подписал Закон "О недопущении реабилитации нацизма"
Документ устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацистской идеологии и содействие этому в любой форме, также расширено содержание термина "нацистская символика и атрибутика". Определены компетенции субъектов противодействия реабилитации нацизма и полномочия других органов в данной сфере. Речь в документе идет и об основных направлениях профилактики распространения запрещенной идеологии. Что касается мер противодействия нацистским идеям, то они аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: По противодействию, по профилактике закон настолько сбалансирован, что позволяет всеми доступными методами выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма. Кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистов и другие дефиниции, которые позволят с точки зрения права использовать весь правовой арсенал для противодействия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все