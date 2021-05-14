Президент подписал Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: По противодействию, по профилактике закон настолько сбалансирован, что позволяет всеми доступными методами выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма. Кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистов и другие дефиниции, которые позволят с точки зрения права использовать весь правовой арсенал для противодействия.