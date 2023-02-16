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Президент подписал закон "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь"
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Законом предусматривается комплексная корректировка норм Избирательного кодекса с учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики.
В частности, оптимизированы система избирательных комиссий и порядок образования избирательных округов; введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты (недопустимость наличия гражданства иностранного государства, карты поляка, иных подобных документов).
Кроме того, отменен порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися.
Урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества.
Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня.
Изменено также время досрочного голосования: будет проходить с 12 до 19 часов без перерыва (было с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов).
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