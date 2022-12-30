Президент подписал законы о деятельности парламента

Законы, которые приняты и подписаны, - это итоги кропотливой работы по трансформации нашего законодательства в соответствии с изменениями Конституции, новую редакцию которой мы приняли в 2022 году. Понятно, что этот закон будет ложиться в ту плоскость и идеологию увеличения полномочий органов власти, в том числе и парламента. В частности, если говорить о Законе "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь", то он предусматривает участие депутатов и сенаторов в работе республиканских органов управления.

Сергей Клишевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси