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Президент подписал законы о деятельности парламента
Президент подписал законы о деятельности парламента. В частности, приняты изменения в Закон "О Национальном собрании Республики Беларусь". Вместо двух сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. Также парламент наделяется правом ежегодно заслушивать информацию генерального прокурора, председателей КГК и Нацбанка о результатах их деятельности, принимать меры по развитию местного самоуправления. Кроме того, исключен ряд полномочий парламента, которые были переданы ВНС.
Законы, которые приняты и подписаны, - это итоги кропотливой работы по трансформации нашего законодательства в соответствии с изменениями Конституции, новую редакцию которой мы приняли в 2022 году. Понятно, что этот закон будет ложиться в ту плоскость и идеологию увеличения полномочий органов власти, в том числе и парламента. В частности, если говорить о Законе "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь", то он предусматривает участие депутатов и сенаторов в работе республиканских органов управления.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Срок полномочий депутатов продлен с 3 до 5 лет, председатель Совета Республики может исполнять обязанности Президента, если это место вакантно. На мой взгляд, принятием этих двух законов поднимается статус Национального собрания и депутата.
Еще один Закон "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь". Документ предусматривает участие депутатов в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов. А вот парламентарии, обладающие иностранным гражданством или иными льготам от других стран, прекратят свои полномочия.
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