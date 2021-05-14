Президент подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму

Мы столько много потеряли жизней человеческих! До 30 миллионов людей у нас погибло в годы Великой Отечественной войны. Я после блокады в Ленинград прибыл. Только в одном блокадном Ленинграде с голоду умерло 1 миллион 200 тысяч городского населения и около 2 миллионов погибло солдат при защите города Ленинграда. Как же можно простить то, что немцы столько принесли бед и страданий нашему народу?!

Самое ужасное, это когда на один уровень хотят поставить нацизм и тех, кто от этой коричневой чумы спас мир. А ведь именно этим занимаются переписыватели истории. Когда 9 Мая, День Победы, предлагают сделать каким-то днем скорби, это и есть подмена понятий. Равно как и попытки представить пособников нацистов, военных преступников борцами на независимость.



И ведь в скрытых от посторонних глаз междусобойчиках публика, использующая символы пособников нацистов, все прекрасно понимает.





Василий Шишов, участник Великой Отечественной войны

