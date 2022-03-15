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Президент Беларуси встретился с руководством и оперативным составом органов госбезопасности
Сегодня Президент встретился с руководством и оперативным составом органов госбезопасности. На повестке актуальная ситуация внутри Беларуси и за ее пределами, всю остроту которой как нельзя лучше понимают именно силы КГБ. Глава государства еще раз подтвердил: наша страна не принимает участия в вооруженных столкновениях на территории Украины. Хотя Беларусь всеми силами и пытаются втянуть в эти события.
"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (в Украине - прим. БелТА). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - заявил Александр Лукашенко.
"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того чтобы нас возбудить, чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже, что почувствуют все. Пока терпим", - добавил глава государства.
Во Дворце Независимости обсудили и актуальные внутренние вопросы: реакцию на санкции и информационную безопасность. Все подробности в наших следующих выпусках.
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