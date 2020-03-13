. Накануне эти темы стали ключевыми в беседе Александра Лукашенко и министра здравоохранения Владимира Караника. Президент похвалил работу отечественных медиков и обратил внимание на закупку импортной техники и лекарств. Бывало, что покупали втридорога - такое недопустимо. Рациональный подход, даже с учетом рынка, важен. Ведь некоторое оборудование стоит до миллиона долларов. Поинтересовался белорусский лидер у Караника, насколько тот адаптировался в министерском кресле.





Коснулись во время диалога и темы коронавируса

Ситуация с COVID-19 в Беларуси под контролем, причин и поводов паниковать нет. При этом Всемирная организация здравоохранения поблагодарила нашу страну за оперативную реакцию на этот вирус. Президент также отметил, что не стоит создавать искусственный ажиотаж и скупать маски с лекарствами. Главное - прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать дистанцию в общественных местах.





Рост заболеваемостью ОРЗ и ОРВИ ниже, чем в 2019 году

Сезонный рост заболеваемостью ОРВИ и ОРЗ находится на прогнозируемом уровне. Об этом накануне

заявил министр здравоохранения. По словам Владимира Караника, эпидемиологический порог не превышен ни в одном регионе страны. А цифры заболевших даже ниже, чем в прошлом году. В первую очередь медики связывают это с вакцинацией населения, которая прошла осенью. Кроме того, сформирован и необходимый запас противовоспалительных лекарств.