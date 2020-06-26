Президент пообщался с работниками Беларуськалия

В городе шахтеров Президент ответил на вопросы трудового коллектива. Это ведь важно, когда программу развития предприятия на 7 лет вперед поддерживают на высшем уровне. А новый завод - это результат дружбы двух лидеров: Беларуси и Китая. Горняки использовали момент по полной и спросили Президента о масштабном - от стабильности в государстве до пандемии, но не забыли и о насущном - благоустройстве и развитии важного для страны региона.

Репортаж Андрея Кривошеева.







Государствообразующий Беларуськалий

Беларуськалий для нашей страны не просто бренд, трудовой коллектив и налоги. Это не просто градообразующее, это во многом государствообразующее предприятие - национальное достояние. Причем, как и Беларусь в целом, Беларуськалий ни на секунду не останавливает развитие. Только в прошлом году ввели в строй новый завод, а сегодня уже запланировали новую линию - цель отбить у конкурентов 5 % мирового рынка по НК удобрениям. Вот он по полтонны нитрат калия. Уже готов на экспорт.

Этот проект родился в 2017. Вырос из белорусско-китайского партнерства. Скорость, с которой возвели, впечатляет. Все - от генплана до первой тонны - за полтора года. Сама продукция для премиальных рынков Евросоюза, белорусы своими силами довели китайскую технологию до совершенства. Кстати, даже в выборе культур, для которых удобрения подходят, глубокий символизм.

Константин Потрываев, директор ОАО "Белкалий-Мигао":

"И ориентируется наше удобрение на хлорофобные культуры. По-простому, это те культуры, которые не принимают хлор. Для Беларуси - это картофель, для Китая - это рис. Т.е. получился и сплав интересов, и взаимное притяжение. Мы выпускаем продукцию, которая может быть реализована в Китае".

Мировые рынки и импортозамещение

Пока Китай закрыт из-за коронавируса, ключевые экспортные рынки - это такие не похожие Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия и Перу. Завод решает и еще одну задачу - импортозамещение. Когда соседи закрылись на карантин и самоизоляцию, именно этот завод спас урожай.

Президент посещает Белкалий далеко не впервые. А ход переговоров с Поднебесной и стройки знает лучше многих местных управленцев. Оттого спрашивает о другом - мировые цены, рынки, социальная сфера и коллектив. Это сегодня важнее.

Останавливаться Беларуськалий не собирается. Инвестиционная программа до 2027 года. Здесь и знаменитое Петриковское месторождение (его лично курирует Президент) и менее известный Дарасинский рудник. Плюс вторая очередь НК завода. Большое дело затеяли в сложный момент, говорят в коллективе, но мы справимся, мы же шахтеры.

Машинист Дмитрий Серяков - горняк в четвертом поколении. На Урале трудились прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам, но уже в Солигорске. На четверых целый век общего трудового стажа. Как, бывая в Солигорске, можно не поговорить с такими героическими людьми. Президент использует возможность горняков поддержать и обнадежить.

Нет приватизации - да обновлению Конституции









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Мы будем идти спокойно. Если мы видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Перемены будут обязательно. Мы об этом говорили два года назад. Перемены должны начинаться цивилизованно, начиная от Конституции. Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов уже мне предложено и они не годятся. До принятия Конституции мы многое сделаем по передаче полномочий вниз до председателей райисполкомов, губернаторов. Они в конце концов должны более широко заниматься теми или иными вопросами, потому что они живут на месте с вами, им виднее.

Что касается перераспределения полномочий наверху – Президент, парламент, правительство , все должно быть прописано в Конституции. В Конституции мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем через приватизацию, реформы и т.д. - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны. Приватизация - это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест, мне такая приватизация не нужна. А все идут на приобретение активов, на приватизацию - подешевле купить, прибыль положить в карман и вывезти".

Беларуськалий не просто национальное достояние, это еще и актив мировой ценности, который прибавляет в цене каждый год. За последние 6 почти вдвое увеличилась добыча, а доля на мировом рынке выросла с 13 с половиной до 21 с лишним процента. Т.е. каждая пятая тонна в мире сегодня наша.

Ну как можно приватизировать или продать такой актив?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Цены поднимутся, будем богаче, но предприятие мы сохраним. В целом Солигорск, всю социальную сферу и производство мы сохраним в руках государства и будем делать, чтобы было лучше не только для вас, но и для всей страны. Потому что то, что вы добываете, это не только ваше, это всего белорусского народа. Недра мы не приватизировали и приватизировать не будем, какие бы они не были: ни нефтянку, ни газ, ни калий, соль, щебень и прочее. Мы немало добываем, но это все принадлежит нашему народу".



Народные вопросы

А что волнует самих горняков? При стабильно работающем гиганте - дорога к даче и отдыху.

Один из работников предприятия напомнил, что скоро будет продолжено строительство следующего участка трассы Минск – Микашевичи из Слуцка до Солигорска. Он попросил продлить новую дорогу на 14 км дальше, до Старобина. Глава государства ответил:

"С понедельника начнем строительство следующего участка дороги. Доведем до Микашевичей. Она нужна".

Еще один народный запрос - местная достопримечательность баня. Она - ровесница самого города и за такой срок морально и физически устарела. Как любитель настоящего пара Президент обещает: подумаем, как сделать современный центр, чтобы не просто пар, а здоровье, ценить которое заставила пандемия. Как и свободу без тотального карантина и остановленной экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

:

"Уверен, что большинство стоящих здесь не поверили в то, как я предлагал лечить людей. Это сейчас вы уже поумнели, когда вспыхнула Америка - 60 миллионов безработных. Когда Западная Европа вспыхнула: из изоляции вышли – кушать нечего. Начали уничтожать сельхозпосевы в Западной Европе, потому что переросли, они никому не нужны. Но самое главное, если бы мы закрыли Беларуськалий, наше место заняли бы. В 138 стран поставляете сегодня продукцию. Потихоньку, понемножку, завтра будет больше. Если бы мы остановились, мы бы рухнули. Это место заняли бы наши конкуренты, мы никогда бы не встали с колен. Так во всех отраслях было бы. Мы, понимая это, избрали свой путь очагового подавления вируса. Если будет вторая волна в октябре-ноябре, то мы проскочим ее. У нас выработается коллективный иммунитет и будет немножко легче. Сегодня данные, губернатор может обрадоваться, вы пошли вниз.Осталось у нас на уровне держатся Брест и Гомель".

Еще один важный для заводчан вопрос - пенсионное неравенство. Из-за пересчетов один и тот же стаж считают по-разному. Президент тут же поручает разобраться и исправить с 1 января, то есть - с нового бюджета.

Главное - это Конституция



А вот вопрос на злобу дня - политический. Местное общество - продвинутое, даже на общении с гаджетами спросили - чего там Минск волнуется?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Разделить наш народ уже не получится. Мы за 25 лет уже попробовали, что такое свое государство, свой кусок земли. Мы с головой дружим, понимая, что этот клочок земли уже не столько нам принадлежит, сколько нашим детям. Как бы тут плохо или хорошо не было я и вы - мы тут едины: этот кусок земли должен остаться нашим детям. Как бы тут некоторые альтернативные не предлагали – нам надо вернуться в 1994 год и ту Конституцию вернуть. Может, кому-то хочется вернуть, пусть вернут. Только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад. Главное - это Конституция, все должно быть прописано в Конституции, если мы не хотим революции. Лимит революций мы исчерпали, более того, у нас революционеров нет. Революция – это интересный процесс. У нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Поэтому, будем делать все, чтобы этого не произошло".

И еще вопрос - про

. Одно дело смотреть по телевизору или гаджету, а как он ощущался с самой Красной площади?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал (и те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления. Путину я сказал, что молодцы россияне. При этих условиях они очень большие молодцы. После мы встретились с коллегами, обсудили многие вопросы, в том числе и с президентом России. Он пригласил меня побывать на открытии памятника во Ржеве. Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе мы выбираем время, как поехать".

