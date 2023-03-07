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Президент поручил наградить всех тех, кто приложил руку к спецоперации по задержанию террориста и его сообщников
Председатель КГБ Иван Тертель награжден орденом "За службу Родине" I степени, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр внутренних дел Иван Кубраков - орденом "За службу Родине" II степени.
"Я прошу вас и поручаю вам, как я вам говорил, всех, даже если их будут тысячи, наших ребят, которые проводили эту операцию и участвовали в ней, представить к награждению государственными наградами. Кого нужно - поддержать материально, морально, как угодно,- сказал Александр Лукашенко.- Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное. Это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей".
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